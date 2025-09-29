Son Mühür/ Begüm Mol - 600 öğrenci kapasitesine sahip olmasına rağmen yurt yetersizliği nedeniyle yalnızca 300 öğrencinin eğitim alabildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu için çözüm çağrısı yapıldı. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Konaklama sorunu çözülürse fakültenin önü açılır, sanayimizin ihtiyacı olan teknik bölümler artar” dedi.

Özel sektöre yatırım çağrısı

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin sanayi ve eğitim potansiyelinin yurt eksikliği nedeniyle sekteye uğradığını vurguladı. Olgun, “Torbalı, güçlü sanayisiyle İzmir’in en hızlı gelişen ilçelerinden biri. Ancak öğrencilerimizin barınma imkânı yok. Araziye yapılacak yeterli kapasitede bir öğrenci yurdu bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Özel sektörü yurt yatırımı konusunda teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İş dünyasıyla iş birliği protokolü

Yeni göreve başlayan Torbalı MYO Müdürü Tuncay Dikici ise iş dünyasıyla yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Dikici, “Öğrencilerimizi doğrudan sanayinin beklentilerine uygun şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. YÖK ile TOBB arasında yapılan protokol kapsamında Torbalı Ticaret Odası ile iş birliği yapacağız. Yurt sorununun çözülmesi halinde öğrenci sayımız artacak ve eğitim faaliyetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırabileceğiz” dedi.