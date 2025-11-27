Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü dolayısıyla anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini Kayadibi’ndeki tarım arazisinde bir araya getirdi. Etkinlikte öğrenciler, Bornova’nın bereketli topraklarına 200 zeytin fidanı dikerek kalıcı bir hatıra bıraktı.

Doğa bilincine “Ekoloji Çocuk” katkısı

Çocukların çevre farkındalığını güçlendirmek amacıyla etkinlikte “Ekoloji Çocuk” kitap seti dağıtıldı. Öğretmenleri ve belediye personeliyle birlikte fidan diken öğrenciler, şiirler okudu, şarkılar söyledi. Etkinlik alanı, çocukların coşkusuyla şenlik havasına büründü.

Başkan Eşki: Geleceğe umut bırakılıyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, zeytin ağacının barışın, bereketin ve uzun ömrün simgesi olduğuna dikkat çekti. Eşki, çocukların kendi elleriyle diktiği her fidanın Bornova’nın geleceğine bırakılan bir umut olduğunun altını çizdi. Amaçlarının doğayı seven, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Eşki, etkinliğin geleceğe yönelik önemli bir sorumluluk bilinci kazandırdığını ifade etti.