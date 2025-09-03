Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Türkcan’ın yürütücülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenecek.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi toplumsal faydaya odaklanan ve ülke için kritik öneme sahip bir çalışma olarak değerlendirerek, “Bu proje hem bilimsel katkısı hem de afet yönetimi alanındaki uygulanabilirliği ile öne çıkıyor. Doç. Dr. Burcu Türkcan ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Bölgesel risk derecelendirmesi yapılacak

Proje, büyük doğal afetler sonrası sanayi alanlarında ortaya çıkabilecek teknolojik kazalar (NaTech) üzerine yoğunlaşıyor. Ege Bölgesi’nin sismik hareketliliği ve sanayi yerleşimleri dikkate alınarak bölgesel NaTech risk değerlendirmesi yapılacak.

Doç. Dr. Burcu Türkcan, “Deprem sonrası endüstriyel kazalara ilişkin risk haritaları üreteceğiz. İllere göre risk düzeylerine uygun, depreme dirençliliği artırıcı politika önerileri geliştireceğiz. Bu çalışma, Türkiye’de ilk kez yapılacak bölgesel NaTech risk derecelendirmesi olacak” dedi.

Multidisipliner ekip

Projede EÜ İktisat Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Gül Huyugüzel Kışla ve Doç. Dr. Özge Erdölek Kozal, EÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Tuğba Eskişar Tefçi, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülçin Güreşçi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu araştırmacı olarak yer alıyor.