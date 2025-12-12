Son Mühür/ Osman Günden - Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen İzmir Öğretmen Akademileri bünyesindeki Müzik Akademisi, İzmir Cumhuriyet Müzesi’nde düzenlendi. Akademiye İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Sergin Kaya, İzmir Öğretmen Akademileri Koordinatörleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Türk müziğinin dönemleri ve makamları ele alındı

Etkinlikte “Türk Müziğinde Dönemler ve Makamlardan Seçmeler” başlıklı sunumu gerçekleştiren Sergin Kaya, Türk müziğinin tarihsel gelişim sürecini ve farklı dönemlerin ayırt edici özelliklerini anlattı. Kaya, makam sisteminin Türk müziğindeki temel rolüne dikkat çekti.

Teorik anlatım icralarla desteklendi

Sunum, teorik bilgilerin yanı sıra makamlardan seçilmiş eserlerin seslendirilmesiyle uygulamalı bir müzik deneyimine dönüştü. Akademinin beşinci haftasında düzenlenen programda Kaya’ya, deneyimli müzisyenlerden oluşan bir saz heyeti eşlik etti.

Saz heyetinden beğeni toplayan performans

Saz heyetinde Ozan Tutay, Sabahattin Düzağar ve Nerit Ersoy yer aldı. Heyetin icraları, programa katılan öğretmenlerden ilgi ve beğeni gördü. İzmir Öğretmen Akademileri Koordinatörleri, öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kültürel ve sanatsal etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Yahşi: “Sanat duyarlılığı eğitim kalitesini artırır”

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Müzik Akademisi’ne ilişkin değerlendirmesinde, “Öğretmenlerimizin kişisel ve meslekî gelişimlerini destekleyen kültürel ve sanatsal etkinliklerin, yeni ufuklar açacağına inanıyorum. İzmir Öğretmen Akademileri ile öğretmenlerimizin bilgi birikimini ve sanat duyarlılığını güçlendirerek eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.