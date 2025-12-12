Son Mühür- İzmir’de aralık ayı yağışları uzun yıllar ortalamasının oldukça altında seyrediyor. Kent genelinde alınması gereken yağış miktarının yarısına dahi ulaşılamazken, meteorolojik tahminler önümüzdeki bir hafta boyunca da yağış beklentisi olmadığını gösteriyor. Mevsim normallerinin altında kalan yağış durumu, ayın genel tablosunun da benzer şekilde tamamlanacağına işaret ediyor.

Bölge genelinde az bulutlu ve parçalı seyir

Bugün Ege Bölgesi’nde hava durumu, genel olarak az bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu bir görünümde olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Yarın sabah pus ve yerel sis etkili olacak

Yarın sabah saatlerinde özellikle bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesini azaltabilecek bu meteorolojik oluşumun, sabah saatlerinde ulaşımı zaman zaman olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

İl il güncel sıcaklık tahminleri

Bugün için beklenen en yüksek hava sıcaklıkları bölge merkezlerinde şöyle tahmin ediliyor:

İzmir: 17 derece

Aydın: 17 derece

Manisa: 14 derece

Hafta sonu benzer hava koşulları hakim

Hafta sonu boyunca bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava yapısı öne çıkacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yerel sis etkisini sürdürecek.

Cumartesi günü tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar:

İzmir: 9 – 16 derece

Aydın: 7 – 18 derece

Manisa: 5 – 13 derece

Pazar günü ise hava durumunun benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. İl bazında sıcaklık tahminleri:

İzmir: 7 – 15 derece

Aydın: 7 – 16 derece

Manisa: 4 – 12 derece

Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede yağışsız ve sakin hava koşulları birkaç gün daha etkisini sürdürecek.