Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Dikili Belediyesi, Sürdürülebilir Şehirler Projesi II Ek Finansmanı kapsamında enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir kaynaklardan gelir yaratmak amacıyla Demirtaş Mahallesi’nde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurdu. Toplam 1,4 megawatt kapasiteye sahip tesisin inşaat süreci planlanan takvim doğrultusunda ilerledi.

Dünya Bankası destekli finansman

Proje kapsamında, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve İLBANK aracılığıyla yürütülen Sürdürülebilir Şehirler II Programı çerçevesinde yenilenebilir enerji kredisi kullanıldı. Dikili Belediyesi, mali disiplin, şeffaflık ve teknik yeterlilik kriterlerini eksiksiz yerine getirerek Türkiye genelinde başvurusu kabul edilen ilk 52 idare arasında yer aldı.

Bu kapsamda belediyeye 1,4 milyon avroluk finansman planlandı. Yapılan ihale sürecinde ise 733 bin 900 dolar tutarında kredi kullanıldı.

İnşaat süreci ve hedef takvim

Dünya Bankası standartlarına uygun şekilde yürütülen ihale süreçleri Mart 2024’te başlatıldı. Eylül 2025 itibarıyla tamamlanan işlemlerin ardından yüklenici firmalarla sözleşmeler imzalandı. Tesisin inşaatına Ekim ayında başlandı. Çalışmaların Ocak ayı itibarıyla tamamlanması hedeflendi.

“Belediyemize ek yük getirmeyecek”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, projenin hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Kırgöz, GES’in yaklaşık 4–5 yıl içinde yatırım maliyetini karşılayacağını belirterek, “Kredi 25 yıl vadeyle geri ödendi. Tesis kendi kendini finanse eden bir yapıya sahip olacak ve belediyemize ek bir mali yük getirmeyecek” dedi.

Yenilenebilir enerjiyle tasarruf dönemi

GES’in devreye girmesiyle Dikili Belediyesi’nin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümü güneş enerjisinden karşılandı. Proje sayesinde enerji giderlerinde ciddi tasarruf sağlandı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir belediyecilik modeli hayata geçirildi.