Son Mühür/ Merve Turan - Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne (İGC) ziyarette bulundu. Ziyarette, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük, İGC Dijital Medya Danışmanı Levent Özen, 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz ve 9 Eylül İnternet Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Cem Özer yer aldı.

Basının sorunları ve ülke gündemi masadaydı

Görüşmede, İzmir basınında yaşanan güncel gelişmeler, gazetecilerin karşılaştığı sorunlar ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Yerel yönetimler ile basın arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve kamunun doğru, tarafsız bilgiye erişim hakkı da toplantının başlıkları arasında yer aldı.

“Basın, kentin görünürlüğünde kilit rol oynuyor”

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergama’da hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi verdi. Çelik, kentin kültürel ve tarihsel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasında yerel basının önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Gappi: “Basın mücadelesi halk mücadelesidir”

İGC Başkanı Dilek Gappi, Cemiyet olarak gazetecilerin mesleki haklarını korumaya ve etik, nitelikli haberciliği güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Gappi, basın mücadelesinin aynı zamanda halkın haber alma hakkının savunulması anlamına geldiğini belirterek, bu tür buluşmaların kamu yararına katkı sunduğunu dile getirdi.

Dokuz Eylül Tv’ye konuk oldu

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin ardından Dokuz Eylül Tv’de yayınlanan “Yazı İşleri” programının konuğu oldu.