Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürlüğü’nün Konak, Karabağlar ve Bayraklı’da yağmur sularının kanalizasyonla karışmasına neden olan birleşik hatları yenilemek üzere başlattığı yatırımın temel atma törenine ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 3 milyar TL bütçeyle hayata geçirilecek ve 2027 yılında bitirilecek Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi’nin Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen törenine İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İlçe belediye başkanları, CHP’li Meclis Üyeleri, bürokratlar ve vatandaş katıldı.

ERDOĞAN: PROJE TEK YAPILMIYOR, İLLER BANKASI’NA TEŞEKKÜR EDERİM

Projenin detaylarından bahseden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “2000’li yıllarda büyük kanal projesi yapılmıştı. Kanallar körfeze akıyordu. Daha sonra Çiğli atık su merkezine götürülmesi planlandı. Kent merkezinde 2 baskı altındayız. 1’ncisi Liman caddesi ve şehitler bulvarı yağmur sularının körfeze ulaşmasını engelliyor. 2’incisi de Meslek Fabrikası’nın orada yağmur suyunu bırakmıştık. Yoğun yapılaşmanın, gökdelenin olduğu yer. Bu bölgenin tamamında yağmur sularının yenilenmesini sağlayacağız. Arap Deresi’ne de nakli sağlanıyor. Alsancak Kordon’da yağmur suları basmaları oluyordu. Bu projemizi de öz kaynaklarımızla yaptığımı projeydi. Bu bölgedeki tüm yağmur sularını denize atmamızı sağlayacak. Temelini attığımız 4 proje taşmaları engelleyecek, kentselleşme nedeniyle kanal yetersizliğine de etki edecek. Bu projeyi gerçekleştirilirken İller Bankası’na teşekkür ediyorum. Bizim de yeni deneyimimiz İller Bankası ile çalışmamız olmamıştı. Proje yalnız yapılmıyor” dedi.

MUTLU: İZMİR’İN GELECEĞİNE YATIRIM YAPMASI ULUSLAARASI KABUL GÖRMÜŞ DURUMDA

Proje için uluslararası fon kaynağından bahseden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Biz çok heyecanlıyız. Bugün yapılan bu çalışma dirençli İzmir için atılan çok önemli bir adım. Alt yapı yatırımı zordur, meşakatli süreçtir. Bu süreci göze aldıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın uluslararası fon ile yapılıyor olmasının ayrıca önemi var. İzmir geleceğine yatırım yapılması uluslaarası kabul görmüş durumda. Yağmur suyunun ayrıştırılması Konak’ı yüksek yapı bölgesinde başta olmak üzere her yeri kapsıyor. Bu çalışma ile sel ve su baskınları ortadan kalkacak” dedi.

KINAY: SU İLE BARIŞIK YAŞAMANIN TADINA VARACAĞIZ

Proje hakkında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “İzmir’de yıllardır çevre mühendisi olarak kurduğumuz tüm cümlelerde çok daha dayanıklı bir alt yapı için adımlarımızı paylaştık. İzmir için atılan bu adım çok değerli. Özveri ile yapılan bu çalışmalar hepimiz daha sağlıklı koşullarda su ile barışık olarak yaşamanın tadına varacağız” şeklinde konuştu.

TUGAY: MUTLU, GURURLU VE KIZGINIM

Yaptığı konuşmasında 3 duygu hissettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ben bu tablodan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendi kendime sordum nasıl hissettiğimi, gurur, umut ve biraz da kızgınlık hissediyorum. Gurur hissediyorum çünkü İZSU, İZBB, ilçe belediyeleri tarih yazıyor, yazmaya devam edecek. Yapılanlar belki ilerleyen zamanlarda hissedilecek ama beni gururlandırıyor. Umut hissediyorum çünkü aldığımız destek ve verdiğimiz güçte daha iyilere yürüyeceğiz. Türkiye’ye değil Dünya’ya örnek olacak şehir yapacağız. Kızgınlığımızda yaptığımız iyi şeylere destek olmak yerine kargocularla falan bu hikayeleri kötülemeye çalışmaları ve bir gram bu şehre hizmet etmemekle, yapılan iyi şeylere nasıl çamur atarız düşünceleri beni kızdırıyor. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben bugüne kadar şehrin sorunlarına baktığımız zaman bazı konuları hayati görüyoruz. Bu projeler belki vatandaşları, esnafı biraz yoracak ama biliyoruz ki Bayraklı’da, Balatçık’ta su basmaları olmayacak. Toz, toprak, çamur olacak ama bittiği zaman derin bir nefes alacağız. Alt yapı çalışmaları değerli, kentsel dönüşümü de öncellikli görüyoruz. Fark yaratacak projelerimiz olacak” diye konuştu.

KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 25’E DÜŞTÜ

İZSU’nun yaptığı çalışmalara değinen Tugay,“İZSU içme suyu projelerine 3 milyon 700 TL para harcadı. Yağmur suyu projelerine 1.6 milyar TL harcadı. İZSU’nun 20 ay içerisinde yaptığı toplam yatırımı 20 milyar TL. Bütün kaynakları en ayrıntısına kadar dikkat ediyoruz. Şuana kadar yaptığımız bütün çalışmalar kendi kaynaklarımızla yaptık. 650 km içme suyu hattı yenilendi. Bu çalışma kayıp kaçak oranınız yüzde 25’e düşürdü. Türkiye’nin en iyi seviyesi yüzde 25’e indi” dedi. Su faturasında Temel Tüketim Bedeli’nde indirim yaptık. İzmir en pahalı suyu kullanılıyor deniliyor ama tamamen yalan. En iyi su fiyatları noktasında ilerliyoruz. Yurt dışı bankalarıyla yatırım anlaşmaları yaptık. İZBB’ye karşı güven var. Alınan kredilerde şartlar çok uygun bu yüzden almak istiyoruz. Şehrimiz adına değil Türkiye adına da kaynak kaybı. Hazır İZBB bu kaynağı almış neden bu kaynağı onaylamıyorsunuz. SGK borcunuz var bu yüzden vermiyoruz deniliyor ama bu yeni geldi. Ekstra zorluk çıkarmak için yapılıyor” dedi.

“DESTEKLERİ ALAMIYORUZ DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Su faturaların İZBB’nin iktidar tarafından alamadığı destek yüzünden uygun olmadığını söyleyen Tugay, “13 Ocak’ta ihalesi yapılacak. Dikili’nin de ihalesi yapılacak. Mecburuz. Olmaması kabul edilemez. İZSU ve İZBB’nin bütçesinden yapmak zorunda kalacağız. Destekleri almayınca dikkatli olmak zorundayız. Su faturaları bu yüzden uygun olamıyor. İzmir’in kültürel, ekonomik açıdan verdiği İzmir ile çok gurur duyuyorum. Buraya sığınan, ekmek, yuva, hayat arayan insanlara kucak açmış ve dostluk ve barış içerisinde yaşayan şehir. Kentler, gelen insanları yutuyor ama İzmir katılan her vatandaşla ayakları yere basan daha güçlü olan bir şehir. O yüzden İzmirli olmaktan gurur duyuyorum.. Bırakın kargoculuğu, elde bardakla şov yapmayı. İzmir’e hizmet edelim” şeklinde konuştu” şeklinde konuştu.