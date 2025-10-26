Kongre kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Dr. Naqif Hamzayev ve beraberindeki heyet, Ege Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ile Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, konuk heyeti sıcak bir atmosferde karşıladı. Görüşmede, iki kardeş ülke arasında sağlık, eğitim ve bilim alanlarında ortak projeler, akademik iş birlikleri ve geleceğe yönelik planlar ele alındı.

Kongrede uluslararası katılım dikkat çekti

ATT-DER Genel Başkanı Osman Nuri Kundakçı başkanlığında gerçekleştirilen kongreye; BZT Turan Akademisi Genel Başkanı Doç. Dr. Farahila Shukurova, Türkiye Temsilcisi ve Kongre Genel Sekreteri Dr. Baha Ahmet Yılmaz ile Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Temsilcisi Cavid Aliyev de katıldı. Katılımcılar, iki ülke arasında bilimsel ve akademik dayanışmayı derinleştirecek yeni adımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

“Bilimsel bilgi paylaşımının ötesinde dayanışma köprüsü kurduk”

Kongre sonrasında açıklama yapan ATT-DER Genel Başkanı Osman Nuri Kundakçı, etkinliğin yalnızca bir bilimsel paylaşım platformu değil, aynı zamanda uluslararası dostluk ve mesleki dayanışma köprüsü niteliğinde olduğunu belirtti.



Kundakçı, “Katkı veren tüm hocalarımıza, kurumlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki kongre için hazırlıklara başladık; uluslararası düzeyde iş birliklerimiz artarak sürecek” ifadelerini kullandı.

28 ülkeden 314 bildiri sunuldu

Üç gün süren kongrede, 28 farklı ülkeden akademisyen ve uzmanlar bir araya geldi. Bilimsel programda yer alan panellerde 230, kurslarda 76 ve kongre genelinde toplam 314 sözlü bildiri sunuldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlar, kurslar ve ödül törenleri, acil sağlık camiası için güçlü bir vizyon ortaya koydu.

Bilimsel dostluk köprüsü güçlendi

Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu uluslararası buluşma, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve bilimsel dayanışma bağlarını daha da kuvvetlendirdi. Kongre, katılımcılara hem bilimsel gelişim hem de uluslararası iş birliği açısından önemli fırsatlar sundu.