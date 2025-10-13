Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası ile İlişkiler ve Orhun Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği” semineri, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminerin konuşmacısı, Azerbaycan Diller Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Başkanı Celal İbrahimovoldu. Etkinliğe, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan, Orhun Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kenan Doğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İbrahimov sunumunda, Türk devletleri arasındaki tarihsel, kültürel ve ekonomik ilişkileri, ortak değerleri ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri detaylı biçimde değerlendirdi. Türk dünyasının karşı karşıya olduğu zorluklar ve iş birliği potansiyellerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Temizkan: “Birlikte hareket etmeliyiz”

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan, Türk dünyasının ortak değerlerinden aldığı güçle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Temizkan, “Türk Dünyasının geleceği olan gençlerimiz, İsmail Gaspıralı’nın ‘dilde, fikirde, işte birlik’ anlayışını rehber edinmeli. Kendi kültürümüzden beslenen fikirlerle evrensel sorunlara çözümler üretmeliyiz. Tıpkı kuşların alayıyla uçması gibi, Türk Dünyası da birlikte hareket ettiğinde aşamayacağı engel yoktur” dedi.

İbrahimov: “Ortak dil ve kültür köprüleri kurulmalı”

Azerbaycan Diller Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Başkanı Celal İbrahimov, Türk birliğinin tarihi ve kültürel temellerini anlatarak, “Türk Dünyası sadece bir coğrafya değil; geçmişi, bugünü ve geleceği olan büyük bir medeniyettir. Bu birlikteliğin en somut örneği, tüm Türk devletlerinin ortak başarısı olan Karabağ zaferidir” dedi.

İbrahimov, “Artık ortak bir alfabenin ötesine geçip ortak bir iletişim diline odaklanmalıyız. Uluslararası platformlarda Türkiye Türkçesi ortak dil olarak kullanılabilir. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı öncülüğünde özel araştırma ekipleri kurularak Hakasya’dan Yakutistan’a kadar kaybolmaya yüz tutmuş kelimeler ve gelenekler kayıt altına alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Gençler, bilimi ve kültürü bir arada öğrenmeli”

İbrahimov, gençlere de seslenerek üst medeniyetin millî değerler üzerinde yükseleceğini belirtti: “Türk gençliği bilgili, ahlaklı, edepli ve üretken olmalı. Bilimi, teknolojiyi ve fen bilimlerini iyi öğrenmeli. Orhun-Yenisey Abideleri, Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugâti’t-Türk gibi eserler, hem dilimizi ileri taşımak hem de medeniyetimizi korumak için en güçlü kaynaklardır. Bu eserlerin mesajlarını iyi anlayan bir nesil, Türk dünyasının geleceğini inşa eder.”

Doğan: “Orhun Programı kültürel bir köprü”

Türk Dünyası ile İlişkiler ve Orhun Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kenan Doğan, Orhun Programı’nın Türk Dünyası’nı akademik ve kültürel düzeyde birleştiren bir vizyon olduğunu söyledi. Doğan, “Ege Üniversitesi’nin öncülüğünde yürütülen Orhun Programı, son iki yılda büyük bir ivme kazandı. Geçtiğimiz yıl 80, bu yıl ise 100’ü aşkın öğrenci ve akademisyeni buluşturdu. Bu proje sadece bir öğrenci değişim programı değil, aynı kökten gelen halkları yeniden bir araya getiren bir medeniyet iddiasıdır” dedi.

Türk Dünyası’na bütünsel bakış

Etkinliğin sonunda, Türk Dünyası’nın geleceğine ilişkin akademik iş birliklerinin artırılması, gençlerin bu alanda bilinçlenmesi ve kültürel mirasın korunması yönünde fikir birliği oluştu. Katılımcılar, Türk Dünyası ülkeleri arasında bilim, kültür ve eğitim temelli projelerin güçlendirilmesi gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi.