Mahkeme salonunda yoğunluk, basın içeri alınmadı — Cemil Tugay katılmadı

Son Mühür / Yiğit Uzun- Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı “İZBETON davası” bugün İzmir Adliyesi’nde görülmeye başlandı. 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşma öncesinde salon tamamen doldu. Parti örgütünün içeri akın etmesi sonucu basın mensupları, bazı sanık yakınları ve izleyiciler salona alınamadı.

Duruşmanın saat 09.30’da başlaması planlanmasına rağmen salon yoğunluğu geç başladı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Milletvekili Murat Bakan ve Rıfat Nalbantoğlu, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yine duruşmaya katılmadı.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş.’ye yönelik 1 Temmuz 2025 tarihli operasyon kapsamında, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 157 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla işlem başlatmış, 4 gün süren gözaltı sürecinin ardından 11 kişi tutuklanmıştı.

Üç ayrı iddianame hazırlandı

Soruşturma sürecinde savcılık tarafından üç ayrı iddianame hazırlandı:

Asfalt, yol ve bakım onarım işleri: 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi; 44 kişi hakkında 3 ila 14 yıl hapis talep edildi.

İş makinesi ve araç kiralama ihaleleri: 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 56 kişi için 3 ila 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Kooperatiflerde usulsüzlük ve nitelikli dolandırıcılık: Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da yer aldığı 11’i tutuklu toplam 65 sanık hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve kamu zararına dolandırıcılık suçlarından 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tahliyeler ve devam eden tutuklular

Geçtiğimiz ay yapılan duruşmalarda İZBETON Yönetim Kurulu Üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edilmişti. Ancak eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç, eski Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, eski Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ile eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Tutuksuz sanıklar üzerindeki adli kontrol şartları ise kaldırılmıştı.

Bugünkü duruşma

“Kooperatif davası” olarak bilinen bu dosyada 6’sı tutuklu toplam 65 sanığın yargılanmasına bugün devam ediliyor.

Saat 10.00 itibariyle duruşma henüz başlamazken, mahkeme başkanının salona girişlerle ilgili yeni bir düzenleme yapmasının ardından oturumun başlaması bekleniyor. Basına kapalı gerçekleşen duruşmada, savunma ve tanık beyanlarının alınmasına geçilmesi öngörülüyor.