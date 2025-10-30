Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi, araştırma ekosistemini güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarına yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı ve proje başarılarına dikkat çekti.

Ege Üniversitesi, proje üretimini destekliyor

Araştırma Üniversitesi unvanına sahip Ege Üniversitesi, araştırmacılar ve öğrenciler için proje geliştirme çalışmalarına yeni eğitimlerle devam etti. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) koordinasyonunda hazırlanan “TÜBİTAK 2209-A ve TÜBİTAK 2209-B Projeleri Bilgilendirme Eğitimi”, Araştırma Odaklı Eğitim Merkezi'nde (AROM) gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı ve genç araştırmacılara proje hazırlık süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

“Öğrencilerimizin araştırma ekosistemine katılımına değer veriyoruz”

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nin TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Budak, şunları ifade etti: “Üniversitemiz, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarında proje ve kabul sayısında her zaman ön sıralarda bulunuyor. Öğrenci odaklı bir üniversite olarak lisans öğrencilerimizin araştırmalara dahil edilmesine büyük önem veriyoruz. Bu eğitim, projelerin doğru hazırlanması ve başarı oranının artması açısından önemli bir rehber niteliği taşıdı. Araştırma vizyonumuza katkı veren tüm akademik kadromuza teşekkür ediyorum.”

Akademisyenlerden proje hazırlık rehberi

Etkinlikte, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Andiç Çakır ile Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Fırat Sansar, öğrencilere proje yazım sürecine ilişkin önemli bilgiler aktardı. Katılımcılar, proje fikirlerinin olgunlaştırılması, yöntem planlaması ve başvuru süreçlerine dair deneyim paylaşımı aldı.