Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında “Ataya Saygı Satranç Turnuvası” düzenledi. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde başlayan turnuva, 11–12 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya Efes Selçuk’un yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplam 145 sporcu katıldı.

8 yaş ve altı: 34 sporcu

10 yaş ve altı: 42 sporcu

14 yaş ve altı: 39 sporcu

Açık kategori: 30 sporcu

İlk gün karşılaşmaları büyük heyecan ile tamamlandı.

“Eğitim, kültür ve sporla büyüyen bir kent hedefliyoruz”

Turnuvanın açılış konuşmasını Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Gökalp Erhan Güzel yaptı. Güzel, sosyal ve kültürel belediyecilik vurgusu yaparak şöyle dedi: “Toplumu eğitimle, sporla, edebiyatla beslemek gerek. Bu nedenle bu tür faaliyetler bizim için büyük gurur. Turnuvaya katılan tüm çocuklar bizim gözümüzde birinci. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederim.”

“Cumhuriyet’in değerini unutmayacağız”

Güzel, konuşmasında 10 Kasım’ın anlamına da değindi: “Atatürk’ü anmak yalnızca yas tutmak değildir. Onun fikirlerini hatırlamak ve kavramak gerekir. 10 Kasım’ın ara tatille çakışması doğru bir karar değildir. Bu Cumhuriyette nefes alıyorsak Atatürk sayesindedir. Cumhuriyet’in değerini asla unutmayacağız.”

“Atalarımızın izinde ilerleyen nesiller yetişiyor”

Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ve Uluslararası Hakem Abuzer Altıntaş konuşmasında Atatürk’ün spor vizyonunu hatırlattı: “Satranç sporcuları olarak Atamızın izinde ilerleyecek nesiller olacaksınız. Siz var oldukça biz de destek olmaya devam edeceğiz.”

Turnuvaya ülkenin dört bir yanından katılım

Turnuvaya aileler de büyük ilgi gösterdi.

Kayseri’den gelen Hilal Örten:

“Kızlarımın turnuvaya katılması için buraya geldik. Organizasyonu çok beğendik.”

Tire’den gelen Hayriye Akdemir:

“Oğlum ilk madalyasını burada aldı. Burası bizim için özel bir yer.”

Manisa Turgutlu’dan gelen Selahattin Kurnaz:

“Oğlumun kendini denemesi için geldik. Kütüphane ortamı çok güzel düşünülmüş.”

Denizli Tavas’tan gelen Züleyha Fırlayış:

“Kütüphanede turnuva olması bizi çok etkiledi. Harika bir organizasyon.”

Dereceye giren sporcular ödüllendirilecek

Turnuvanın finali 12 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Derece alan sporculara şu ödüller verilecek:

Birinci: 2.500 TL hediye çeki

İkinci: 1.500 TL hediye çeki

Üçüncü: 1.000 TL hediye çeki