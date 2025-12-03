Son Mühür/ Osman Günden - İzmir İş Kadınları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen MEDSPARC Uluslararası İş Zirvesi, “Sürdürülebilir Gelecek için İşbirliği: Üçüz Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirildi. Akdeniz havzasının farklı ülkelerinden gelen iş dünyası temsilcileri, kamu yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum liderleri İzmir’de bir araya geldi.

İki gün süren programın ilk gününde uluslararası heyet, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknoparkı’nı ziyaret etti, ardından Kemeraltı ve Agora gezileriyle kentin tarihi ve ekonomik dokusunu yakından tanıdı. Zirvenin ikinci günü ise İzmir Ticaret Odası’nda yapılan oturumlarla devam etti.

Açılışta güçlü mesajlar

Zirvenin açılış konuşmalarını İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban yaptı.

“Üçüz dönüşüm artık zorunluluk”

İZİKAD Başkanı Özden Erten, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurguladı. İklim krizi, teknolojik dönüşüm ve toplumsal eşitsizliklerin aynı anda ele alınması gerektiğini belirten Erten, bu üç başlığın entegre şekilde yürütülmediği bir kalkınma modelinin sürdürülebilir olmayacağını ifade etti.

Erten, zirve sonrasında Avrupa-Akdeniz oda ve derneklerini kapsayan bir iyi niyet protokolü imzalandığını, ortak projeler, veri paylaşımı ve özellikle KOBİ’ler ile kadın girişimcilerin bölgesel tedarik zincirlerine dahil edilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Kadın girişimciliği ve bölgesel iş birliği vurgusu

BASİFED Başkanı Semiha Güneş, İzmir’in Akdeniz çanağında ticaret ve girişimcilik açısından stratejik bir merkez olduğunu belirtti. Kadın girişimci sayısındaki artışın yalnızca istihdama değil, kurumsal kültüre ve risk yönetimine de olumlu katkılar sunduğunu kaydetti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan ise üçüz dönüşüm konusunun çağın temel dinamiklerini yansıttığını ifade ederek, zirvenin iş dünyası için yol gösterici bir nitelik taşıdığını söyledi.

“Kamunun dönüşümü olmadan başarı mümkün değil”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim krizi ve teknolojik değişim karşısında kamunun da dönüşüm sürecinin aktif bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Kamu yönetimlerinin bu sürece dahil edilmediği bir dönüşüm modelinin kalıcı başarı sağlayamayacağını belirten Tugay, İzmir’de bu anlayışla yapılan çalışmalara dikkat çekti.

“Üçüz değil, beşiz dönüşüm gerekli”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise yeşil ve dijital dönüşümün toplumsal dönüşümle desteklenmediği sürece istenen sonuçları vermeyeceğini ifade etti. Tüketim alışkanlıklarının da dönüşmesi gerektiğini belirten Elban, bu sürecin daha geniş bir perspektifle ele alınmasının önemine işaret etti.

Panellerde dönüşümün üç ayağı ele alındı

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm başlıkları uzman isimler tarafından değerlendirildi. Yeşil dönüşüm oturumunda karbon vergileri, yenilenebilir enerji yatırımları ve kamu teşvikleri ele alındı. Dijital dönüşüm panelinde yapay zeka, dijital okuryazarlık ve teknoloji sektöründe kadınların yeri tartışıldı. Toplumsal dönüşüm oturumunda ise kapsayıcı büyüme, sosyal etki odaklı girişimcilik ve kadınların iş gücüne katılımı gündeme geldi.

Uluslararası ticaret ve girişimcilik mesajları

Zirvede ayrıca Akdeniz bölgesinde ticaret ve yatırım fırsatları, jeopolitik riskler ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması masaya yatırıldı. Girişimcilik oturumlarında ise sürdürülebilir büyüme, küresel iş birlikleri ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemi vurgulandı.

Somut iş birliği çağrılarıyla sona erdi

MEDSPARC Uluslararası İş Zirvesi, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliği, kadın örgütleri arasındaki uluslararası dayanışma ve ortak proje çağrılarıyla sona erdi. Zirvede yapılan değerlendirmeler, Akdeniz havzasında ortak hareket etmenin ve uzun vadeli iş birlikleri kurmanın gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.