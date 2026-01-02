Son Mühür/ Osman Günden - Ziyarette konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, yapay zekânın eğitim ve araştırma alanlarında artık kaçınılmaz bir gerçeklik haline geldiğini belirtti. Yapay zekânın üniversite sistemine entegrasyonunun yalnızca teknolojik bir yenileme olmadığını vurgulayan Alcı, bunun bilgi aktarımı, öğrenme ve uygulama süreçlerinde köklü bir dönüşüm anlamına geldiğini ifade etti.

Alcı, yapay zekâ destekli eğitimle kişiselleştirilmiş öğrenme, öğretim verimliliği, araştırma kapasitesi, eşitlik ve erişilebilirlik, akademik programlarda yenilik ve toplumsal sorunlara çözüm üretme alanlarında önemli katkılar sağlanabileceğini dile getirdi.

“Yapay zekâ okuryazarlığı tüm bölümlere girecek”

Ege Üniversitesinin yapay zekâ odaklı yol haritasını paylaşan Rektör Alcı, üniversitenin bu alanda kurumsal bir plan doğrultusunda ilerleyeceğini söyledi. Tüm bölümlerin müfredatına “Yapay Zekâ Okuryazarlığı” dersinin ekleneceğini belirten Alcı, yapay zekâ destekli araştırmalar yapan öğretim üyeleri ve doktora öğrencilerinin üniversiteye kazandırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Alcı, yurt dışından yapay zekâ alanında çalışan akademisyenlerin misafir öğretim üyesi olarak üniversiteye davet edilmesi, tersine beyin göçü kapsamında Türkiye’ye dönen akademisyenlere laboratuvar ve araştırma desteği sağlanması, su, güneş enerjisi ve ekoloji gibi alanlarda yapay zekâ destekli yerel araştırmaların teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Teknopark imkânlarının genişletileceğini de belirten Alcı, yeni laboratuvarlar, araştırma teşvikleri ve öğretim üyesi alımlarıyla yapılan çalışmaların kalıcı hale getirileceğini söyledi.

“Deneyimlerinden faydalandık”

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’u üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Rektör Alcı, Koç’un yapay zekâ ve kriptoloji alanındaki ulusal ve uluslararası deneyimlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti.

Koç: “Ege Üniversitesi atılım potansiyeline sahip”

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ise yapay zekâ ve kriptoloji alanındaki tüm birikimini Ege Üniversitesinin hizmetine sunmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. Koç, üniversitenin kısa sürede lisans ve lisansüstü eğitim ile araştırma alanlarında güçlü bir atılım yapabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç kimdir

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü birincilikle tamamladı. Doktorasını Kaliforniya Üniversitesinde yaptı. ABD’de Oregon Eyalet Üniversitesinde Bilgi Güvenliği Merkezini kurdu ve “Olağanüstü ve Sürdürülebilir Araştırma Liderliği” ödülüne layık görüldü.

Kriptografi mühendisliğine katkıları nedeniyle 2007 yılında “IEEE Fellow” unvanını aldı. 50’den fazla kriptografik cihaz, yazılım ve donanımın geliştirilmesinde görev aldı. Kriptoloji alanında dünyada en fazla doktora öğrencisi yetiştiren üç akademisyenden biri olan Koç, IEEE Yaşam Boyu Üyesidir.