Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 200 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilecek 75 kilometrelik içme suyu hattının temel atma törenine Gaziemir Sarnıç Mahallesi’nde ev sahipliği yaptı. Törene Tugay’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü ise Sarnıç’ta yıllardır yaşanan içme suyu sorununa kalıcı çözüm için harekete geçtiğini belirterek “Gaziemir Sarnıç Bölgesi İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı” ihalesinin bu yıl tamamlandığını ve 200 milyon liralık proje kapsamında bölgenin ömrünü dolduran PVC borulardan oluşan içme suyu hattının tamamen yenileneceğini ifade etti.

Proje kapsamında 60 kilometre düktil boru ve 15 kilometre branşman hattı olmak üzere toplam 75 kilometrelik yeni şebeke döşenecek.

TUGAY: BU İŞ ÖNÜMÜZDEKİ YAZ BİTSİN

Temel atma töreninde konuşan Başkan Tugay, “Gürkan Müdürüm bu iş önümüzdeki yaza kadar bitsin. Değerli halkımızın oylarıyla bana verilen görevi yerine getirirken çalıştığım bütün arkadaşlarımdan gurur duyuyorum. Biz birlikte ve azami bir güçle çalışma konusunda kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi kendini çok enerjik hissediyor. Sorunlar her yerde var. Kuraklık, susuzluk beklenenden çok daha hissediliyor. Tarihi eski olan bir şehirdeyiz. Pek çok şeyin yapılması gerekiyor. Şehir büyüyor. Yapılması gereken çok görevimiz var. İzmir Cumhuriyetin kentidir. Bizim önümüze zorluklar konulsa da hepsi vız gelir tırıs gider. Şehrimizin en önemli sorunları alt yapı, ulaşım, kentsel dönüşüm. Bunları biliyoruz ve neler yapacağımızı da biliyoruz. Adım adım hayata geçireceğiz. 1, 2 sene içerisinde şehrimizde değişimi gördüğünüzde ne dediğimizi anlayacaksınız. Bir taraftan borç ödüyoruz. Bir taraftan krizlerle uğraşıyoruz. Böyle bir ortamda İZSU 97 tane sondaj kuyusu açtı. Bin 400 km’yi bulan körfez sorunumuza da tarihte yapılmayan bir şey yapıldı. 400 bin metreküp dip temizliği yapıldı. 4. Faz için İzmir’de süreç çok uzadı ancak yeni arıtma tesisini de Yazıbaşı’nda çok yakında açıyoruz. Bu işler çok büyük işler. Bunlar sizin paralarınızla çok özenle yapılan işler. Biz inançla bu görevleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu güzel günde bu özel yatırımı yapıyor olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

DOĞAN: CİDDİ KÜRESEL KRİZİN İÇERİSİNDEYİZ

Küresel iklim krizinin etkilerinin ülkemizde de ciddi şekilde hissedildiğini vurgulayan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Ciddi bir küresel eklem krizinin içerisindeyiz. Ülkemiz de en çok etkilenenlerden bir tanesi. Şubat ayından bu yana 200 ml civarında yağış düştü. Bu da 5, 6 günlük bir yağışa tekabül ediyor. 8 ayda 200 ml yağış aldık. İklim krizini yoğun şekilde hissediyoruz. Sıcaklık değeri olarak baktığımızda yaz ayı sıcak geçti. İçe suyu alanında yoğun bir şekilde kayadurmaktayız. Benzeri projelerimiz devam ediyor. Yeni Foça iletim hattını da hizmete alacağız. Şarnıç ile birlikte 75 km’lik hizmeti aktif hale getireceğiz. BİN civarında arıza aldık. Yıllardır da bu projeyi Sarnıç beklemekteydi. Sarnıç’ta depo yenilemesi de yapacağız. Kentin tamamında devam eden projelerimiz var. Yakın zamanda yağmur suyu hatlarında Alsancak bölgesinde yeni projeleri hayata geçireceğiz. Bunların ihalesi tamamlandı. İller Bankası’ndan onay bekliyoruz. Yakın zamanda da iki önemli açılış olacak. Önümüzdeki ayda kentin 3. Büyük arıtma tesisi Yazıbaşı Ayrancıları hizmete alacağız. Küresel iklim krizi içinde diğer kaynak arayışlarımızda yaklaşık 70 kuyuyu hizmete aldık. Bugün zorlu bir çalışmaya giriyoruz. 75 km az bir rakam değil. Sarnıç halkından ciddi bir destek aldık” diye konuştu.

IŞIK: GAZİEMİR’E MÜJDELER GELMEYE DEVAM EDECEK

Sarnıç bölgesinin uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “ Sarnıç’ın Gaziemir’in sorunlarını tespit etmeye başladığımızda Başkan Tugay ve yönetimine iletmiştik. Başkan Tugay uzun olmayan bir zaman içerisinde burada yeniliklerin olacağını müjdesini vermişti. Sarnıç su patlakları konusunda çok ciddi şikayet alıyordu. Ne mutlu bize ki bütün baskılara, engellemelere rağmen hayata geçirmeye başladık. Gaziemir Belediyesi olarak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde büyük bir projeleri Pazaryerinin üzerinin kapanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Yakın zamanda ona da başlayacağız” dedi.