Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’na kapsamlı oryantasyon programlarıyla başladı. Üniversiteyi bu yıl kazanan birinci sınıf öğrencileri için tüm fakültelerde düzenlenen programlar, adaptasyon sürecini kolaylaştırmayı amaçladı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Fen, İletişim, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Spor Bilimleri, Eğitim, Mühendislik, Ziraat, Su Ürünleri, Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerindeki etkinliklere katılarak öğrencilerle buluştu. Prof. Dr. Budak ayrıca Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinde gerçekleştirilen “Beyaz Önlük Giyme” törenlerinde genç sağlıkçılara önlüklerini bizzat giydirdi.

“Öğrencilerimize en iyi imkanları sunuyoruz”

Oryantasyon programlarında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yeni döneme başlayan öğrencilere “hoş geldiniz” diyerek şunları söyledi: “Amacımız öğrencilerimizin üniversitemizin imkanlarını tanıyıp uyum sürecini en kısa sürede atlatmalarıdır. Akademik ve idari kadromuzla öğrencilerimizin en iyi eğitimi alabilmeleri için seferber olduk. Ege Üniversitesi, eğitim kalitesiyle öne çıkan, tam akreditasyon sahibi ilk devlet üniversitesidir. Yeşil Üniversiteler Sıralaması’nda dünyada ilk 80’de yer alıyoruz. Öğrencilerimize huzurlu, güvenli ve sosyal açıdan zengin bir kampüs ortamı sunuyoruz.”

“Ege rozeti gururla taşınacak”

Öğrencilere üniversite yıllarını dolu dolu değerlendirmeleri çağrısında bulunan Prof. Dr. Budak, “Mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi rozetini gururla taşıyacaksınız. Eğitim sürecinde sadece alan dersleriyle değil, konferanslar, etkinlikler ve öğrenci topluluklarıyla da kendinizi geliştirin. Üniversite hayatı sadece diploma değil, aynı zamanda olgunlaşma dönemidir. Burası sizin eviniz, kapımız her zaman açık” dedi.

Genç sağlıkçılara beyaz önlük

Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği fakültelerindeki “Beyaz Önlük Giyme” törenlerinde, öğrencilerin önlüklerini Rektör Budak giydirdi. Pandemi döneminde sağlık sektörünün öneminin daha da netleştiğini vurgulayan Budak, Ege Üniversitesi’nin “Sağlık Temalı” bir araştırma üniversitesi olduğuna dikkat çekti ve genç sağlıkçılara meslek hayatlarında başarı diledi.