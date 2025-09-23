Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayındır İlçe Örgütü, olağan kongresini Hangar Düğün Salonu’nda gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu kongreye partililer ve davetliler büyük ilgi gösterdi.

UYGUNER YENİDEN BAŞKAN

Kongrede mevcut ilçe başkanı Arif Uyguner, tek aday olarak girdiği seçimde delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. Uyguner, yeni dönemde örgütlenme çalışmalarına hız vererek Bayındır’da partiyi daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Toplantıda partinin genel siyaseti ve yerel çalışmaları değerlendirilirken, katılımcılar birlik ve dayanışma mesajları verdi. Kongre, partililerin alkışları eşliğinde sona erdi.