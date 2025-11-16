Son Mühür / Yiğit Uzun - Ege Üniversitesi’nde kritik değişim dönemi başladı. Mevcut Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın görev süresi 20 Kasım’da sona eriyor. Budak’ın bu tarihe kadar görevi devretmesi gerekirken, üniversite kulisleri yeni rektörün kim olacağı yönündeki iddialarla hareketlendi.

Son Mühür’ün daha önce "İzmir bürokrasisi ve siyasetinde kış hareketliliği" haberinde de gündeme getirdiği Prof. Dr. Recep Akdağ ismi, mevcut Rektör Necdet Budak'ın görev süresinin bitmesine az süre kala yeniden en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Recep Akdağ yeniden gündemde: "Bir adım önde"

Türkiye’de 11 yıl Sağlık Bakanlığı yapmış olan Prof. Dr. Recep Akdağ’ın Ege Üniversitesi Rektörlüğü için değerlendirildiği iddiası, Ankara ile İzmir akademi çevrelerinde yeniden konuşulmaya başlandı.

Son Mühür’ün haftalar önce kulislerde duyurduğu Akdağ ismi, özellikle Sağlık yönetimi konusundaki deneyimi, Üniversite hastaneleriyle ilgili çalışmaları, EÜ ile geçmiş yıllardaki yakın temasları nedeniyle “en güçlü aday” olarak gösteriliyor.

Bazı kaynaklar, Akdağ’ın isminin Ankara tarafından da sıcak karşılandığını dile getiriyor.

Nükhet Hotar’ın devrede olduğu iddiaları

Kulislerde adı geçen bir diğer isim ise Prof. Dr. Nükhet Hotar.

Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki rektörlük döneminde çok sayıda tartışmayla gündeme gelen ve sonrasında büyükelçi olarak görevlendirilen Hotar’ın, Ege Üniversitesi Rektörlüğü için yoğun girişimlerde bulunduğu ancak henüz yeni büyükelçi atandığı için ismine mesafeli yaklaşıldığı konuşuluyor. Bazı akademik çevrelerde de Hotar adaylığına mesafeli duruluyor.

Akdağ’ın Ege Üniversitesi ile yakın temasları biliniyor

Recep Akdağ’ın adının tekrar güçlenmesinde, geçmiş yıllarda Ege Üniversitesi’ne yaptığı ziyaretler ve kurumla kurduğu temaslar önemli rol oynuyor. Akdağ, daha önce Rektör Budak ve EÜ Hastanesi yönetimi ile bir araya gelmiş, sağlık alanındaki tecrübelerinin paylaşılması için ilk kez bir üniversite hastanesinden davet aldığını söyleyerek EÜ yönetimine teşekkür etmişti. Bu ziyaret, o dönem de “Akdağ ismi EÜ için masada mı?” sorularını gündeme taşımıştı.

20 Kasım kritik tarih

Ege Üniversitesi’nde yeni rektörün belirlenmesi için geri sayım başladı.

Prof. Dr. Necdet Budak’ın görev süresi 20 Kasım’da doluyor ve devir süreci resmen başlayacak.

Son Mühür’ün daha önce ortaya koyduğu kulis bilgileri doğrultusunda, gözler şimdi Ankara’dan çıkacak kararda.

Resmi atamanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.