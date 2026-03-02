Karşıyaka'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Karşıyaka Belediye Meclisi'nde belediye başkanı Yıldız Ünsal'ın yapmış olduğu açıklamalara İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklamayla yanıt vermişti. Alzheimer Merkezi ve Ziya Gökalp Kültür Merkezi tartışmalarına ilişkin İzBB tarafından yapılan açıklamaya, Karşıyaka Belediyesi'nden de yazılı bir açıklamayla yanıt geldi. Yapılan açıklamada, bahse konu olan taşınmazların satış sürecine ilişkin Bakanlık onay aşamasında olduğu ifade edilirken, Karşıyaka Belediyesi'ne ise herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; belediyemize maddi katkı sunmak amacıyla satın almayı planladığı ancak henüz yasal olarak satış işlemleri tamamlanmayan Alzheimer Merkezi ve Ziya Gökalp Kültür Merkezi hakkında yapmış olduğu “Bakanlık onay vermedi” şeklindeki açıklamasına karşılık cevap hakkımız aşağıdaki gibidir…

Belediye Başkanımız Sn. Yıldız Ünsal’ın bugün yapılan Meclis Toplantısı’nda dile getirdiği “İzmir Büyükşehir Belediyesi; Alzehimer merkezimizi 33 milyona ve Ziya Gökalp merkezini 95 milyona aldı. Bu rakamlar taksitle ödenecek. Bu paralar SGK borcumuza gidiyor. Ayda 42,5 milyon yapar. Bizim ödediğimiz aylık faiz 200 milyonun üzerinde. Ancak aylar olmasına rağmen hiçbir ödeme yapılmadı” cümlesi, Büyükşehir Belediyesi’ni tenkit niteliği taşımamakla birlikte, yapılan idari işlemlerin Karşıyaka Belediyesi’ne henüz mali olarak bir katma değer kazandırmadığına yönelik açık bir ifadedir.

Belediye Başkanımızın ortaya koyduğu irade, Karşıyaka Belediyesi’nin beklenen destekleri bir türlü görmemesine yöneliktir. Serzenişimiz, henüz Bakanlık onayı alınmayan ve Karşıyaka Belediyesi’nin mali tablosuna artı yazmayan bir işlemin, kamuyona “Büyükşehirden Karşıyaka Belediyesi’ne büyük destek” olarak yansıtılmasına ve kamuoyunun yanıltılmasınadır.

Karşıyaka Belediyesi, -Büyükşehir Belediyesi’nin Bakanlık nezdinde yürüttüğü çalışmalardan bağımsız olarak- Karşıyaka halkına ve belediye çalışanlarına duyduğu sorumluluk gereği bunu kamuoyuyla paylaşmak zorundadır.

Öte yandan; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, tasarruf tedbirlerinden önce 200 milyon TL bedelle devralmak için harekete geçtiği ve belediyemizin satışa onay vermediği ileri sürülen Mavişehir’deki arazi ile ilgili karar, kamu yararını ve Karşıyaka’nın geleceğini gözeten bir karardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından önerilen satış bedeli, kurumumuzca SPK onaylı bir firmaya yaptırılan değer tespitlerinin 3’te 1’i oranındadır. Bu da Büyükşehir Belediyesi tarafından “Karşıyaka’ya büyük destek” olarak lanse edilmiş, kamuoyu bir kez daha yanıltılmıştır. Bahsi geçen arazi Karşıyaka Belediyesi’nin geleceğidir…

“Taziye Evi”nin yapımı ise Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki ortak yapım protokolüne dayanmaktadır.

Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal’ın bugünkü meclis toplantısında bahsettiği üzere, bu tür tartışmaların kamuoyuna açık yürütülmemesi hususuna bundan sonra da özen göstereceğimizi belirtir, Kamuoyuna saygıyla sunarız…"