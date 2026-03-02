İzmir merkezli üç ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen helikopter destekli eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen S.B.’nin de bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

36 adrese eş zamanlı baskın

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Şubat’ta operasyon için düğmeye basıldı.

Örgütün İzmir’de Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ve Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ayrıca örgüte silah temin ettiği değerlendirilen şüpheliler de takibe alındı.

İzmir merkezli olarak Trabzon ve Mersin’de toplam 36 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Cephanelik gibi evler: 193 tabanca

Adreslerde yapılan aramalarda 193 tabanca, 3 av tüfeği, 1 balistik çelik yelek ve 3 senet ele geçirildi. Ele geçirilen silah miktarı dikkat çekerken, soruşturmanın silah ticareti boyutunun da bulunduğu değerlendiriliyor.

MASAK incelemesi: 1 milyar TL’lik para hareketi

Operasyon kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal incelemede, şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar TL’lik para hareketi tespit edildiği bildirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 araca ve 10 taşınmaza el konuldu.

7 kişi tutuklandı, 2 şüpheli firari

Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen S.B. ile birlikte 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Organize suçla mücadele sürüyor

Emniyet yetkilileri, kentte organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtilirken, ele geçirilen silahların kriminal incelemeye alındığı ifade edildi.