İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin 30 ilçesinde düzenlediği iftar programlarıyla binlerce yurttaşı aynı sofrada buluşturuyor. Son olarak Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri’nde kurulan iftar sofralarında yoğun katılım yaşandı.

Programa, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile Onur Yiğit de katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar öncesinde alanı gezen Yıldır ve Yiğit, yurttaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Bu sofra dayanışmanın sofrası”

İftar programında konuşan Başkan Vekili Yıldır, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

Yıldır, “Bu sofra paylaşmanın, emeğin, dayanışmanın ve birlikteliğin sofrasıdır. Bütün çabamız sizler için. Her kuruşun hesabını, sizlere hizmet olarak vermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Yıldır, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden hizmet anlayışını sürdürmek istediklerini belirtti.

“Vergileriniz hizmete dönüşüyor”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise yaptığı konuşmada, düzenlenen iftar organizasyonlarının kamu kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yiğit, “Yediğiniz iftarlıklar sizlere ait. Bizim görevimiz, vergileri adaletli ve şeffaf biçimde hizmete dönüştürmektir. Sizlere hizmet getirmek her şeyin önündedir” dedi.

Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket içinde geçmesi temennisinde bulunan Yiğit, vatandaşların bayrama aynı birlik ruhuyla ulaşmasını diledi.

İftar sofraları ilçe ilçe devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programı önümüzdeki günlerde de farklı ilçelerde sürecek.

İftar sofraları; Güzelbahçe, Foça (Yeni Foça), Kiraz, Beydağ, Seferihisar, Menemen, Selçuk, Konak (Kemeraltı), Kemalpaşa, Kınık, Dikili, Bergama, Aliağa, Karabağlar, Karaburun (Mordoğan), Çeşme ve Urla’da kurulacak.

Kent genelinde düzenlenen organizasyonlarla Ramazan ayı boyunca binlerce İzmirlinin aynı sofrada buluşması hedefleniyor.

Ramazan’da sosyal belediyecilik vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iftar programları, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Kurulan sofralar, yalnızca yemek paylaşımı değil; aynı zamanda kentte birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından da önemli bir buluşma noktası oluşturuyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek etkinliklerle İzmir’in dört bir yanında dayanışma sofraları kurulmaya devam edecek.