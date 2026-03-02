Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 13.717,81 puandan tamamlamıştı.

ABD ve İsrail'in İran'la olan savaşının Körfez Bölgesi'ne yayılma ihtimali sonrası Borsa İstanbul'un açılışı öncesi dikkat çeken kararlar yaşama geçirildi.

Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürme kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 5.32 düşüşle 12.987 puandan giriş yaptı.

Küresel piyasalar negatif...



Küresel piyasalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu'da uzun süreli çatışma risklerinin artmasıyla haftaya satış baskısı altında başladı.

Asya borsaları Çin hariç ekside kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol....



Orta Doğu'nun ateş topuna dönmesinin ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının durma noktasına gelmesi sonrası Brent petrol yüzde 7.34 artışla son bir yılın zirvesine çıkarak 78.04 dolara yükseldi.

Ons altın yüzde 2'ye varan artışla 5.379 dolardan, gram altın 7.580 TL'den, gümüş 94.61 dolardan, Bitcoin 66.931 dolardan alıcı buluyor.