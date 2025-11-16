TFF 3. Lig 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka Spor Kulübü, profesyonel liglerde bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 7 as oyuncusu hakkındaki nihai kararları bekliyor. Geçtiğimiz hafta Süper Lig ve 1. Lig'deki 102 futbolcuyla ilgili kararların açıklanmasının ardından, alt liglerle ilgili PFDK kararlarının yarın (Pazartesi) çıkması bekleniyor. Kurulun, bahis cezalarındaki alt ve üst sınırları yeniden belirlemesi, kulüp ve oyuncular için savunma yapma ve ceza indirimine gitme umudu yarattı.

Yeniden belirlenen bahis cezası kriterleri

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'lık olan futbolcular için Kurul, üst liglerde uyguladığı kriterleri alt ligler için de esas alması bekleniyor. Buna göre belirlenen ceza aralıkları şöyledir:

45 Gün Hak Mahrumiyeti: Son 3 yılda bahis eyleminde bulunmayan veya tek seferlik kupon yapan futbolcular.

3 Ay Hak Mahrumiyeti: 100-500 arası bahis eyleminde bulunanlar.

6 Ay Hak Mahrumiyeti: 500-1000 arası bahis eyleminde bulunanlar.

9 Ay Hak Mahrumiyeti: 1000-2500 arası bahis eyleminde bulunanlar.

12 Ay Hak Mahrumiyeti: 2500 ve üzeri bahis eyleminde bulunanlar.

Karşıyaka'da kim ne kadar ceza alabilir?

Karşıyaka'da PFDK'ya sevk edilen yedi oyuncudan Tunay, Harun ve Hıdır'ın, son üç yılda bahis yapmadıklarını kulübe bildirmeleri sebebiyle, üst liglerdeki örneklere paralel olarak en alt sınırdan 45'er gün hak mahrumiyeti cezası alması öngörülüyor. Diğer oyuncular için tahmini ceza aralıkları ise şu şekilde:

Yasin: 45 ile 90 gün arası.

Erhan ve Mücahit: 3 ile 6 ay arasında.

Erol: Profesyonel olduktan sonraki son 3 yılda hiç bahis oynamadığı ancak geçmişte bahis sayısının yüksek olduğu belirtiliyor.

Alt liglerdeki amatör statüdeki oyuncular hariç yüzlerce futbolcunun PFDK'lık olması üzerine, 3. Lig Kulüpler Birliği lige ocak ayına kadar ara verilmesi ve oyuncuların cezalarını bu sürede tamamlamaları talebinde bulundu. Kararların açıklanmasının ardından kulüplerin gözü, cezalara itiraz için Tahkim Kurulu sürecinde olacak.

Yıldız golcü Ömer Faruk Sezgin sahalara dönüyor

PFDK'nın son kararlarında bahis cezalarını düşürmesiyle, daha önce 8 ay ceza alarak sahalardan uzak kalan golcü oyuncu Ömer Faruk Sezgin için de umut doğdu. Geçtiğimiz yılın nisan ayında oynanan şike tartışmalı Nazillispor maçı nedeniyle PFDK'lık olan ve cezası Tahkim Kurulu tarafından da düşürülmeyen Ömer Faruk, yeni gelişmeler ışığında tekrar Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Sadece bir kez yabancı liglere kupon yaptığı öğrenilen golcü oyuncunun cezasının düşürülüp futbola dönmesi bekleniyor. Sezon başında 8 ay ceza almasına rağmen kadroda tutulan Ömer Faruk Sezgin, eylül ayından beri ara verdiği antrenmanlara bu hafta tekrar başlayarak form tutmayı hedefliyor. Ayrıca, oyuncunun Ankaraspor ile olan haksız fesih davasını da lehine sonuçlandırdığı iddia ediliyor.