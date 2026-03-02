İzmir basını acı bir haberle sarsıldı. Ege Telgraf Gazetesi'nin genç muhabiri Burcu Yanar hayatını kaybetti. Yanar'ın hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi. Yanar, tedavisi için mesleğine bir süredir ara vermişti. 32 yaşında hayata gözlerini yuman Yanar'ın cenazesinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği ifade edildi. Ayrıca, Ege Telgraf Gazetesi önünde bir anma töreni gerçekleştirecek. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından tören ile ilgili ayrıntılar paylaşılacak.

Ege Telgraf Gazetesi tarafından yapılan duyuruda, "Gazetemizin kıymetli isimlerinden Burcu Yanar’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve çalışma hayatına ara veren meslek arkadaşımızdan gelen bu acı haber, İzmir basın camiasını yasa boğdu. Genç yaşta aramızdan ayrılan Burcu Yanar’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve İzmir basınına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun." denildi.

Son Mühür ailesi olarak Burcu Yanar'a Allah'tan rahmet ailesi, sevenleri ve tüm meslektaşlarımıza baş sağlığı dileriz.