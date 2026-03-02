ABD, İsrail ve İran üçgeninde Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına, İran ise misilleme saldırılarıyla cevap veriyor. Dünyanın dört bir yanından bu saldırılara tepkiler yükselmeye devam ederken, bir tepki de İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden geldi. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına yapılan basın açıklamasında KESK Dönem Sözcüsü Eğitim Sen İzmir 1 no lu şube başkanı açıklamalarda bulundu.

"Emperyalist güçler mazlum halkları özgürleştirmez!"

Yapılan basın açıklamasında, "ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi bir kez daha Ortadoğu’yu yeni bir bölgesel savaşın içine sürüklemektedir. ‘kitle imha silahları’, ‘insani müdahale ‘, ‘demokrasi getirme’ yalanlarıyla Irak, Afganistan, Libya ve Suriye’yi kana bulayan ABD emperyalizminin hedefinde şimdi de İran’ da yaşayan halklar var.

Afganistanda Taliban, Suriye’de şeriatçı HTŞ teröristlerini iktidara taşıyan ABD’nin İranda molla yönetimine karşı demokrasi, özgürlük vaatleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. İran’da molla rejiminin halklara,kadınlara emekçilere uyguladığı zulmü biliyoruz. İran’da sürdürülen molla rejimi, demokratik hak ve özgürlükleri sistematik biçimde bastıran, kadınların yaşam hakkına ve toplumsal eşitliğe yönelik ağır ihlallere imza atan, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü sınırlayan otoriter bir yönetim anlayışını temsil etmektedir. Jina Mahsa Amini’nin katledilmesinin ardından yükselen toplumsal itiraz dalgası, İran halkının özgürlük, eşitlik ve onurlu yaşam talebinin açık göstergesi olmuştur.

Ve yine biliyoruz ki, emperyalist güçler mazlum halkları özgürleştirmez. Zenginliklerini talan eder. Yoksullaştırır ve kendisine bağlı, boyun eğen kukla rejimler kurarlar. Unutulmamalıdır ki emperyalistlerin dostları, işbirlikçileri emekçilerin, ezilenlerin, yoksul halkların düşmanıdırlar.

Bu nedenle, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak diyoruz ki;

-Emperyalist güçlerle her türlü bağımlılık ilişkisine son verilmelidir.

-Ülkemiz ve bölgemiz için tehdit oluşturan ABD askeri üsleri kapatılmalıdır.

-İsraille olan ticari ilişkiler sonlandırılmalıdır.

Emperyalist ABD ve ortağı siyonist İsrail yönetiminin saldırısı, zaten ağır bir siyasal ve toplumsal kriz yaşayan İran’da yıkımı derinleştirmekte, sivillerin yaşamını, güvenliğini ve geleceğini doğrudan tehdit etmektedir.

Savaşın genişlemesi, yalnızca askeri bir çatışma değil aynı zamanda insani bir felaket, kitlesel yerinden edilme ve derin bir toplumsal travma riskini beraberinde getirmektedir.

Saldırıların ağır bedelini çocuklar ve kadınlar ödemektedir. Bir okulun bombalanması sonucu en az yüz çocuğun yaşamını yitirmesi ve yüzlerce çocuğun yaralanması, savaşın ulaştığı vahim boyutu gözler önüne sermektedir. Okulların, çocukların, sivillerin hedef haline getirilmesi yaşam hakkına, ve toplumların geleceğine yönelmiş açık bir saldırıdır.

Halklar, emperyal hesaplar ile teokratik baskı rejimleri arasında sıkıştırılamaz. Savaşın büyümesi başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillerin yaşamını tehdit etmekte, sağlık ve eğitim altyapısını tahrip etmekte, göç ve yerinden edilme riskini artırmaktadır. Yeni bir bölgesel çatışma dalgası, milyonlarca insan için derin bir insani kriz anlamına gelecektir. Bunun bedelini yine kadınlar, yoksullar, emekçiler ve en savunmasız kesimler ödeyecektir.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, militarizme ve emperyalist güçlerin sivilleri de hedef alan saldırganlığına karşıyız. Kalıcı çözüm halkların kendi kaderini özgürce belirleyebilmesinde, laiklik ve kadınların özgürlük mücadelesinin güvence altına alınmasındadır. Savaşa karşı barışı, baskıya karşı özgürlüğü, yıkıma karşı halkların dayanışmasını savunmaya devam edeceğiz." denildi.

