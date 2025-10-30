Son Mühür / Yiğit Uzun- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Ekim 2025 Cuma günü bir dizi program kapsamında İzmir’e geliyor. Gün boyu sürecek temaslarda Bakan Tunç’un, adalet teşkilatına yönelik yatırımları yerinde incelemesi ve yeni adalet binalarının açılış ile temel atma törenlerine katılması bekleniyor.

Ziyaretin ana gündemini, Kemalpaşa Adalet Sarayı’nın açılışı ve Aliağa Adalet Sarayı’nın temel atma töreni oluşturacak.

Program kapsamında Adalet Bakanlığı’nın üst düzey yönetim kadrosu da İzmir’de olacak. Bakan Yardımcıları Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can, törenlerde Tunç’a eşlik edecek.

Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu, Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırsı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, İç Denetim Birimi Başkanı Numan Eroğlu ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Erdoğan Böcek de İzmir programında yer alacak.

Bakan Tunç’un temaslarının, adalet teşkilatının fiziki altyapısının güçlendirilmesi, bölgesel adalet yatırımlarının hızlandırılması ve teşkilat mensuplarıyla buluşma amacı taşıdığı öğrenildi.

Öte yandan Bakan Tunç’un, programın sonunda AK Parti İzmir teşkilatıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunması da bekleniyor.