Son Mühür/Beste Temel - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 YKS Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre Ege Üniversitesi, kontenjanlarının yüzde 100’ünü doldurdu. 4 bin 245 lisans ve 3 bin 304 ön lisans olmak üzere toplam 7 bin 549 öğrenci bu yıl Ege Üniversitesi ailesine katıldı. Yerleşme oranı lisans ve ön lisansta yüzde 99,76’ya ulaşırken, üniversite sekiz yıldır süren başarısını koruyarak yüksek puanlı öğrencilerin en çok tercih ettiği devlet üniversitelerinden biri oldu.

Rektör Budak: “Egeli olmak ayrıcalıktır”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sonuçları değerlendirerek, “Tam akredite, milli yenilik ödüllü, spor dostu kampüs unvanlı, sağlık temalı öncü araştırma üniversitemiz, bu yıl da kontenjanlarının tamamını doldurdu. Uzun ve zorlu bir sınav maratonunu geride bırakan öğrencilerimiz, huzurlu, güvenli, erişilebilir ve 7/24 canlı bir kampüste kaliteli bir öğrenim hayatına adım atacak. Tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

70. yılda tarihi başarılar

Bu yıl 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ege Üniversitesi, bugüne kadar yaklaşık 400 bin mezun verdi. Prof. Dr. Budak, “Kaliteli bir ekosistem için önemli projeleri hayata geçirdik, üniversitemizi uluslararası alanda saygın bir konuma taşıdık. YÖKAK’tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olduk. Girişimcilik ekosistemimiz, yenilikçi eğitim modelimiz ve öğrenci odaklı uygulamalarımızla ‘Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite’ ödülünü aldık. ‘Spor Dostu Kampüs’ unvanıyla da öğrencilerimizin sosyal ve sportif yaşamını güçlendirdik” diye konuştu.

Kalite ve akreditasyonda lider

Ege Üniversitesi, 2017’de 11 olan akredite lisans programı sayısını 2025’te lisans ve ön lisans düzeyinde yüzde yüze yaklaştırdı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkı kazanan 70 programıyla ülke birincisi oldu. TÜBİTAK proje kabul sayısında, patent tescilinde, patent lisanslamada ve doktora burs programlarında Türkiye liderliğini sürdürdü. Üniversite, Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması’nda da devlet üniversiteleri arasında 4’üncü sırada yer aldı.

Hedef: Dünya çapında marka

Prof. Dr. Budak, gelecek vizyonlarını ise şöyle özetledi: “Öğrencilerimizin güvenine layık olmak ve öğrenci odaklı araştırma üniversitesi konseptimizi sürdürmek için vizyoner projelere devam edeceğiz. Cumhuriyetin ikinci asrını Türk bilim yüzyılı yapmak için durmadan çalışacağız. Yeni başarı hikâyeleri yazarak Ege Üniversitesi’ni dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasına taşıyacağız.”