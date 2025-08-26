Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’in Alsancak mevkiinde kesilen 3 bin liralık trafik cezası emekli bankacı Cüneyt Oy’u İzmir Büyükşehir Belediyesi ile mahkemelik etti. Motosikletini hiç kimseye engel olmayacak şekilde park ettiği hâlde yüklü miktarda cezaya maruz kaldığını belirten Oy, “Orada hiçbir uyarı levhası yoksu. Belediye zabıtası tamamen keyfi olarak kesmiş bu cezayı. Bir de ‘ödemezsen haciz gönderirim’ diyorlar” diye tepki gösterdi.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde akşamüzeri gittiği spor salonunun yakınına motosikletini park eden emekli bankacı Cüneyt Oy’a İzmir Büyükşehir Belediyesinin zabıta ekibi, 17 Temmuz’da 2 bin 953 lira “yasak park” cezası kesti.

Motosikletini hiç kimsenin geçişine engel olmayacak şekilde park ettiğini ve yolda “park yapılmaz” diye uyarı levhası bulunmadığını söyleyen Oy, “Akşamüzeri spor salonuna gelmiştim. Yol zaten geniş. Ne orada oturana ne de yürüyene, hiç kimseye engel olmayacak şekilde motosikletimi yolun kenarına park ettim. ‘Buraya park edemezsiniz’ diye uyarı levhası yoktu. Zabıta 2 bin 953 lira para cezası kesmiş. ‘Yayalaştırılmış olan yollara izin verilen saatlerde giren araçların yasaklı saatlerde bu alanlar içinde bulunması çıkış yapması yasaktır’ maddesini gerekçe göstermişler. Tamam, böyle bir uygulama varsa, orada bir uyarı levhası olması lazım. Kendileri kafalarına göre cezayı kesmişler” dedi.

Dava açacak

“Uyarı levhası olmayan bir yerde zabıta gelip ceza kesiyor. Sonra encümen kararı alıyorlar. 30 gün içinde ödemezsen sana ‘haciz gönderirim’ diyorlar” diye söze devam eden Oy, cezayla ilgili dava açacağını söyledi.

Oy, ceza tutanağının PTT tarafından kapısına yapıştırılarak teslim edilmesine de tepki gösterdi. Cüneyt Oy, “15 Ağustos’ta PTT kapımıza yapıştırmış ceza tutanağını. O gün diyelim ki belge uçtu gitti, bu tutanağın geldiğini görmesem, icrayı kabul etmiş olacaktım” dedi.

“İptal edilirse başkalarına böyle cezalar kesilmez”

Cezanın haksız yere kesildiğini vurgulayan Oy, şunları ifade etti:

“Bu cezayla ilgili sulh hukuk mahkemesine dava açacağım. Çünkü haklı bir ceza değil. Mahkeme cezayı kestiklerine dair olay yerinin fotoğraflarını isteyecek. Eğer gerçekten o gün orada uyarı levhası varsa tamam ama eğer belgeleyemiyorlarsa mahkeme cezayı iptal edecek. İptal ederler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten herhangi bir uyarı levhası yoktu. İptal edilirse hem haksızlık giderilir hem de başkalarına böyle cezalar kesemezler. Az bir ceza değil. Haksız yere kesilen ceza 1 lira bile olsa haksızlıktır ama 3 bin lira…”