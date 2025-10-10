Son Mühür / Yiğit Uzun- Ege Üniversitesi’nde binlerce öğrenci, yemek rezervasyonu yapamadıkları için mağdur durumda. Üniversitenin “Ege Kimlik” sistemi üzerinden giriş yapan öğrenciler, uzun süredir “Beklenmeyen bir sistem hatası meydana geldi” uyarısıyla karşılaşıyor.

Öğrenciler, kimlik kartlarını kullanarak kampüs içindeki çoğu alana giriş yapamazken, yalnızca bazı öğrencilerin yemekhane sistemine erişebildiğini belirtiyor. “Sistemin bu kadar yükü kaldıramadığı” yönündeki iddialar artarken, benzer sorunların dönem başındaki ders seçimi sürecinde de yaşandığı ifade edildi.

Yaşadıklarını Son Mühür’e anlatan öğrenci A.H., yaşanan sıkıntıyı şöyle özetledi:

“Ege kimlik üzerinden girişlerde hiçbir yer seçilemiyor. Ancak yemekhaneye girebilen bazı öğrenciler var. Sistem bu kadar insanı kaldırmıyor. Aynısı ders seçiminde de oldu, sistemi gece 4-5 gibi kullanabildik. Yeni gelen öğrenciler daha da zor durumda; çünkü önce sisteme kendilerini tanıtmak zorundalar. Yemekhane kaydı yaptırmak istediklerinde ‘öğrenci numarası sistemde yok’ hatası veriyor. SKS bilgi işlemle iletişim kurmaları isteniyor, bu da süreci daha da yavaşlatıyor.”

Sorun nedeniyle yemek rezervasyonu yapamayan öğrenciler, 40 TL tutarındaki yemeği yiyemedikleri için Ege Üniversitesi'nin devasa kampüsünde farklı alternatiflere yönelmek zorunda kalıyor. Ancak bu durum, öğrencilerin yemek ararken uzun mesafeler kat etmelerine ve derslerinden geri kalmalarına neden oluyor.

Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından paylaşılan bilgilendirme ekranında, kullanıcılar “Beklenmeyen bir sistem hatası meydana geldi” mesajıyla karşılaşıyor ve [email protected]adresine yönlendiriliyor. Ancak öğrenciler, bu iletişim kanalı üzerinden de henüz net bir yanıt alamadıklarını belirtiyor.