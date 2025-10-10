İzmir'in ilçelerinden Karşıyaka'da, Bostanlı Vapur İskelesi yakınlarında üzücü bir olay yaşandı. Deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin 34 yaşındaki İbrahim Aslan'a ait olduğunu tespit etti. Aslan'ın engelli bir vatandaş olduğu bilgisi de teyit edildi.

Vatandaş ihbarı üzerine başlatılan çalışma

Olay, yerel saatle 23.13 civarında, bölgedeki vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıktı. Bostanlı İskelesi civarında denizde bir silüet fark eden yurttaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbarın aciliyeti üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz unsurları, sağlık ekipleri ve polis birimleri sevk edildi. Karanlığın da etkisiyle zorlu geçen arama ve kurtarma çalışmalarının ardından, ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimlik tespiti ve adli süreç

Denizden çıkarılan kişinin kimlik tespit çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden şahsın 34 yaşındaki engelli İbrahim Aslan olduğu tespit edildi. Bu trajik ölümün kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla Aslan'ın cenazesi, detaylı bir otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, Aslan'ın denize düşme veya intihar gibi ölümüne yol açan olayın tüm detaylarını titizlikle araştırmaktadır.

Geniş çaplı soruşturma devam ediyor

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölüm vakasıyla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, olayın gerçekleştiği saatlerde bölgede bulunan görgü tanıklarının ifadelerini almakta ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemektedir. İbrahim Aslan'ın ailesi ve yakın çevresiyle de temas kurulmuş olup, son günlerdeki durumu ve deniz kenarında bulunma sebebi araştırılmaktadır.