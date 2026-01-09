Son Mühür / İzmir’in sanayi yoğunluğu ile öne çıkan ilçesi Aliağa’da yeni bir jeotermal sondaj projesi daha gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde işçi eylemleriyle dikkatleri üzerine çeken HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. tarafından Bozköy Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan jeotermal kaynağın çıkarılması, kullanılması ve reenjeksiyon kuyuları açılmasına yönelik proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

İki adet reenjeksiyon kuyusu açılacak

1956 yılında kurulan HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş., endüstriyel ve tıbbi gazlar başta olmak üzere çelik üretimi, enerji, liman işletmeciliği ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ilk sıvı endüstriyel gaz üreticilerinden biri olan şirket, özellikle Aliağa’da yoğunlaşan sanayi yatırımlarıyla biliniyor. HABAŞ, İzmir Aliağa’daki tesislerinde demir-çelik üretimi, hava ayrıştırma tesisleri ve enerji yatırımlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Aliağa ilçe merkezine yakın konumda bulunan Bozköy Mahallesi 3260 ada 2 parseldeki jeotermal ruhsat sahasında yürütülmesi planlanan ve yaklaşık 9 milyon 950 bin TL yatırım bedeline sahip projede, jeotermal kaynağın çıkarılması ve kullanımının ardından akışkanın yeniden yer altına verilmesi amacıyla en fazla iki adet reenjeksiyon kuyusu açılması öngörülüyor. Kuyuların azami 550 metre derinliğe kadar açılması planlanırken, tek kuyunun yeterli olması halinde ikinci kuyunun açılmayacağı bildirildi.

Isıtma amaçlı kullanılacak

Şirketin idari binasında ısıtma amaçlı kullanılması planlanan jeotermal kaynağın, kullanım sonrası reenjeksiyon kuyularına aktarılacağı belirtilirken, sondaj çalışmalarının 1657,87 hektarlık ruhsat alanı içinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Her bir sondaj noktası için 1000 metrekarelik çalışma alanı ayrıldığı, proje kapsamında toplamda 326 bin 579 metrekarelik bir ÇED alanının belirlendiği kaydedildi.