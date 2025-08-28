Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi Takımı, 2018’de kuruldu. Alt yapıya verdiği önem sayesinde kısa sürede ulusal ve uluslararası başarılara ulaştı. Pandemi sürecini aşarak Türkiye’nin en güçlü kulüplerinden biri haline gelen takım, 2022-2025 arasında 21 yaş altı ve 15 yaş altı kategorilerinde hem erkek hem kadınlarda birçok Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği kazandı.

Elit kategoride de lider

Elit Erkekler takımı son 5 yılın Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda altıncı, Salzburg Kupası’nda ise şampiyonluk elde etti. Kadın Elit Takımı ise ilk katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonu oldu.

Milli takıma 15 sporcu gönderdiler

2024’te Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’na Ege Üniversitesi’nden 8 kadın ve 7 erkek sporcu seçildi. Milli takım, kadınlarda Avrupa ikinciliği, erkeklerde ise Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Sporculara disiplin ve liderlik kazandırıyor

Başantrenör Hakan Toğar, sualtı ragbisinin dünyanın tek üç boyutlu sporu olduğunu vurgulayarak, sporcularına disiplin, liderlik, hızlı karar verme, mücadele azmi ve üst düzey kondisyon kazandırdıklarını söyledi. Amaçlarının hem yurt dışı başarılarını artırmak hem de tüm yaş gruplarında Türkiye şampiyonluklarını sürdürmek olduğunu belirtti.

Teknik ekip

Takımda Başantrenör Hakan Toğar, Altyapı Antrenörü Köksal Özükor ve Yardımcı Antrenör Berkan Mert Sürücüoğlu görev yapıyor.