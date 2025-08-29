Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan açılış törenine katıldı. Rektör Budak, Ege Üniversitesi öğrencilerinin Su Altı Roketi Takımı Marlin Aquatech ve diğer Millî Teknoloji Hamlesi projelerinin sergilendiği stantları ziyaret etti.

TEKNOFEST Mavi Vatan Açılışı ve Stratejik Önemi

Rektör Prof. Dr. Budak, açılış töreninde, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan başladı. TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Projelerine Destek

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yarışan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Su Altı Roketi Takımı Marlin Aquatech’i ziyaret eden Rektör Budak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Budak, bu tür projelerin üniversitenin Ar-Ge ve teknoloji vizyonunu yansıttığını belirtti.

Gençler ve Milli Teknoloji Hamlesi

Rektör, TEKNOFEST gençliğinin ürettikleri yenilikçi projelerle geleceğe yön verdiğini vurgulayarak, "Tam akredite, öğrenci odaklı üniversite kimliğimizle Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmaya ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerini iletti.