Son Mühür/ Merve Turan- Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, milli sporcunun başarısını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:



“Ege Üniversitesi sporcuları, bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmaya devam ediyor. Üniversitemiz spor ekosisteminde yetişen Spor Bilimleri Fakültemiz mezunu, milli gururumuz Adem Asil, Endonezya’da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda halka aletinde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.”

“Ülkemize ve üniversitemize büyük gurur yaşattı”

Rektör Budak, açıklamasında Asil’in azmi ve başarısına vurgu yaparak, “Milli sporcumuzu üstün performansı ve azmi dolayısıyla yürekten kutluyorum. Ülkemize ve üniversitemize yaşattığı bu özel anlar için kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenada Türk cimnastiği yükselişte

Ege Üniversitesi mezunu Adem Asil’in başarısı, Türk cimnastiğinin dünya sahnesinde artan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli sporcu, daha önce de Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle Türkiye’yi gururlandırmıştı.