İzmir merkezli 26 şehirde düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak 67 kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı tespit edilen organize suç örgütü çökertildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Başsavcılığı Koordinasyonunda titiz takip

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aylardır süren teknik ve fiziki takip çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde, V.U. liderliğindeki bir suç örgütünün, 2024 yılı boyunca ülke genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. Şüphelilerin, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini banka çalışanı olarak tanıttıkları ve sahte işlemlerle yaklaşık 20 milyon TL'den fazla para transferi sağladıkları tespit edildi. Elde edilen veriler ışığında, polis ekipleri harekete geçti ve operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonun geniş kapsamı ve ele geçirilenler

9 Eylül tarihinde, İzmir merkezli olmak üzere toplam 26 ilde eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, dolandırıcılık çetesinin 84 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen bu dijital materyallerin, dolandırıcılık şemasının çözülmesinde önemli deliller sağladığı belirtildi.

Tutuklamalar ve yargı süreci

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 71 kişiden 18'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, örgütün kilit isimleri dahil 53 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.