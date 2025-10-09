Son Mühür/ Merve Turan- Kütüphane, 251 bin 446 basılı kitap, 767 bin 919 elektronik kitap, 177 bin 820 elektronik dergi ve 148 veri tabanına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca İzmir Koleksiyonu, Atatürk Koleksiyonu, Prof. Dr. Nuri Bilgin Koleksiyonu, Refik Şevket İnce, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Bergama Koleksiyonlarıyla bölgenin kültürel mirasını koruyor.

Nadir eserler arasında ise günümüze yalnızca birkaç kopyası ulaşan el yazması eserler de bulunuyor.

“Kütüphanemiz bir yaşam alanı”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yapılan yatırımlarla kütüphanenin yalnızca bir bilgi merkezi değil, aynı zamanda bir sosyal yaşam alanı haline geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Budak, “Kütüphanemiz, öğrencilerimizin en çok vakit geçirdiği yerlerin başında geliyor. Yaptığımız yeniliklerle hem öğrenciler hem de dış kullanıcılar için bir yaşam merkezi oluşturduk. Farklı disiplinlerden binlerce kaynağı barındırıyor, dijital arşivlerimiz ve elektronik veri tabanlarımızla kullanıcılarımıza sınırsız erişim sağlıyoruz” dedi.

“Herkes için erişilebilir bilgi”

Merkez Kütüphane, fiziksel erişilebilirlik standartlarına uygun yapısıyla “Engelli Dostu Kütüphane” olarak hizmet veriyor. Görme engelli kullanıcılar için özel olarak oluşturulan 3 sesli kitap kayıt stüdyosu, akademik kaynakların seslendirilmesine olanak tanıyor.

Prof. Dr. Budak, “Engelli kullanıcılarımız, elektronik öğretim materyallerini kendi cihazlarıyla dinleyip kaydedebiliyor. Bu yönüyle Türkiye’de örnek bir konumdayız” ifadelerini kullandı.

7/24 açık, yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi

Yıl boyunca yoğun ilgi gören Merkez Kütüphane, her yıl ortalama 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Öğrencilere ücretsiz kablosuz internet erişimi sunulurken, sınav dönemlerinde 7 gün 24 saat açık kalarak kesintisiz çalışma ortamı sağlanıyor.

Araştırmacılara açık erişim desteği

Prof. Dr. Budak, akademisyenlere yönelik açık erişim desteği hakkında da bilgi verdi:

“Araştırmacılarımıza, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımız aracılığıyla açık erişimli dergilerde ücretsiz yayın desteği sağlıyoruz. Abone olduğumuz veri tabanlarıyla yapılan anlaşmalar sayesinde makale işlem ücreti ödemeden yayın yapabiliyorlar. Ayrıca yıl boyunca çeşitli sergi, seminer ve eğitim etkinlikleri düzenliyoruz.”

Bilgiyle dolu bir kampüs vizyonu

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, yalnızca bilgiye erişim merkezi değil, aynı zamanda öğrenme, paylaşma ve üretim kültürünü destekleyen bir kampüs yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere verilen oryantasyon eğitimleri ile kütüphane kültürü daha ilk yıldan itibaren kazandırılıyor.