Son Mühür- Buca Belediyesi’nde maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle dün iş bırakma eylemi başlatan belediye işçileri, sendika ile belediye yönetimi arasında sağlanan anlaşmanın ardından yeniden işbaşı yaptı.

DİSK Genel-İş 6 No’lu Şube’den yapılan açıklamaya göre, dün gece belediye şirket başkanıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda maaşların kalan kısmı ile Temmuz ayı ücretlerindeki eksiklerin bugün öğle saatlerine kadar hesaplara yatırılması kararlaştırıldı.

SENDİKA EYLEMİN BİTTİĞİNİ DUYURDU

Sendika, üyelerine gösterdikleri dayanışma ve disiplin için teşekkür ederek, “Tüm üyelerimize bugün gösterdikleri örgüt disiplini için çok teşekkür ederiz. Şu an itibariyle işyerlerimizde iş bırakma eylemi sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

Buca Belediyesi’nde geçtiğimiz aylarda da benzer maaş krizleri nedeniyle kısa süreli eylemler yaşanmıştı.