Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da düzenlenen Kocatepe Zafer Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş kapsamında ekip, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Büyük Taarruz Şehitliği, İstiklal Tanıtım Merkezi ve Şuhut’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün karargâh olarak kullandığı Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

14 kilometrelik yürüyüş

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümünde öğrenciler ve akademisyenler, yaklaşık 14 kilometrelik parkurdan Kocatepe’ye yürüdü. Etkinlik, hem tarihi mekânları ziyaret etme hem de yürüyüşle milli mücadele ruhunu yaşama fırsatı sundu.

Rektör Budak’tan açıklama

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yürüyüşe ilişkin yaptığı açıklamada, “Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı ve spor dostu bir araştırma üniversitesi olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Katılımcılar

EÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Kutlay koordinatörlüğünde yürüyüşe katılan öğrenciler şunlar oldu:

Çınar Ebil, Selina Boynuyoğun, İrem Kaya, İsmail Said Balkan, Fatma Yılmaz, Ekrem Gökay Viran, Işık Yaşdalı, Esin Şarlan, Mısra Altınöz, Suevin Nur Ürem, Tuğba Koç, Samet Yıldız.

Tarihi ve kültürel ziyaretler

Yürüyüş sırasında öğrenciler; Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Büyük Taarruz Şehitliği, İstiklal Tanıtım Merkezi ve Atatürk Evi gibi önemli tarihi noktaları ziyaret ederek milli mücadele tarihine dair bilgi aldı ve anma etkinliklerine katıldı.