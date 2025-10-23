Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Kariyer Planlama Koordinatörlüğü, öğrencilerin meslek yaşamına hazırlanması amacıyla “21. Yüzyıl Yetkinlikleri ile Geleceğin İş Dünyasına Yolculuk” semineri düzenledi. Koordinatör Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu, “Kariyer, tesadüflere bırakılacak bir yolculuk değildir.” dedi.

Geleceğin iş dünyasına yolculuk

Ege Üniversitesi (EÜ) Kariyer Planlama Koordinatörlüğü, gençlerin kariyer hedeflerini doğru belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen Kariyer Planlama dersi kapsamında düzenlenen “21. Yüzyıl Yetkinlikleri ile Geleceğin İş Dünyasına Yolculuk”semineri, EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Etkinliğe, Kariyer Planlama Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu konuşmacı olarak katıldı. Fakülte öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde; Yetenek Kapısı platformu, staj ve mentorluk fırsatları, kariyer danışmanlığı hizmetleri ve iş dünyasıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

“Kariyer, tesadüflere bırakılacak bir yolculuk değildir”

Ege Üniversitesi Kariyer Planlama Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu, öğrencilerin kariyer süreçlerinde rehberlik sağlamayı hedeflediklerini belirtti. “Kariyer Planlama dersi bizim için çok önemli. 2018 yılında Türkiye’deki tüm kariyer ofisleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ne bağlandı. Ege Üniversitesi olarak senato kararıyla kurduğumuz koordinatörlük yapısıyla öğrencilerimizi meslek yaşamına hazırlıyoruz. Biz öğrencilerimizi sektörle buluşturan, her zaman ulaşabilecekleri bir birimiz. Öğrencilere hangi alana yatkın olduklarını ve hangi becerileri geliştirmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Kariyer, tesadüflere bırakılacak bir yolculuk değildir; mutlaka danışmanlık alınmalıdır.” dedi.

“Kariyer gelişimini en iyi destekleyen üniversiteyiz”

EÜ’nün kariyer odaklı çalışmalarıyla Türkiye’de öncü üniversiteler arasında yer aldığını belirten Kalyoncu, “Ege Üniversitesi, 2020 yılından bu yana YÖK izleme verilerine göre dört yıl üst üste en fazla kariyer etkinliği düzenleyen üniversite oldu. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Bölgesel Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yaparak 600 firma ve 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Ayrıca ‘Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite Ödülü’nü alan ilk ve tek üniversite olduk.” ifadelerini kullandı.

Koordinatörlük olarak öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Kalyoncu, “Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öğrenci odaklı vizyonu doğrultusunda, yıl boyunca öğrencilerle bir araya gelerek onlara destek vermeyi sürdüreceğiz. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.