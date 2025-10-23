Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102’nci yılına özel olarak başlattığı “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri kapsamında Torbalı’da renkli bir kutlama programına imza attı.

İlçe halkı, müzikten halk oyunlarına, çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerden sergilere kadar geniş bir yelpazede bayram coşkusunu yaşadı. Torbalı’da 7’den 70’e herkes, Cumhuriyet heyecanına ortak oldu.

İzmir’in merkezinden ilçelere bayram rüzgarı

Etkinliğin açılışı, İnönü Mahallesi Meydan Kafe önünde gerçekleştirildi. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Serpil Keskin, Torbalı Belediyesi Başkan Vekili Ertan Çelik, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Vekili Ertan Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ekibine teşekkür ederek, “Cumhuriyetimizin 102’nci yılını coşku ile kutlamaya devam edelim” dedi.

Muhtarlar halk oyunlarıyla buluştu

Etkinlikte sahne alan muhtarlar, halk oyunları gösterisiyle kutlamalara renk kattı. Çiğli Ataşehir Mahallesi Muhtarı Nesrin Erdoğan, muhtarlar arasındaki dayanışmanın önemine değinerek, “Bir araya gelmek, birbirimizi tanımak çok değerli. Cumhuriyet Bayramı’nda burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Tugay’a teşekkür

Programı izleyen yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a memnuniyetlerini dile getirdi. Yıldız Tokeri, “Başkanımızın katkılarıyla etkinlikler çok güzel oluyor, teşekkür ediyoruz” derken, Necla Gülsüm ise “Her şey muhteşem, etkinlikler daha da artmalı” değerlendirmesinde bulundu. Özgül Güngör, “Bayram kutlamalarının bu şekilde organize edilmesi çok anlamlı, çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin anlamı vurgulandı

Bülent Araç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, “Cumhuriyet, dünya tarihinde eşsiz bir kurtuluş mücadelesinin simgesi. Böyle anlamlı bir günün Torbalı’da kutlanması bizleri gururlandırdı” dedi. Mehmet Sarıkaya ise “Bu organizasyon, Cumhuriyetimizi özgürce yaşadığımızı bir kez daha hatırlattı” sözleriyle memnuniyetini paylaştı.

Müzik, tiyatro ve çocuk etkinlikleri

Torbalı Belediye Bandosu’nun gösterisi ile başlayan etkinlik, muhtarların halk oyunu performansı ile devam etti. “Atatürk’ün Yurt Gezileri” fotoğraf sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası, Kültür Orkestrası ve Türk Sanat Müziği Muhtarlar Korosu’nun konserleri ile müzik şöleni sunuldu.

Çocuklar ise mini disko, sihirbaz gösterileri, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri ile unutulmaz anlar yaşadı. Ayrıca gençlik spor deneyim alanları, VR deneyimleri, çocuk atölyeleri, sağlık ve tarım stantları ile gezici kütüphane araçları da etkinlik alanında yer aldı.

İzmir’in farklı ilçelerinde devam edecek

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri, 23 Ekim’de Kiraz Yeni Mahalle’den başlayarak Menemen, Menderes, Bergama, Tire, Selçuk ve Dikili’de devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi, Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü ve konserler ile kutlamalar zirveye ulaşacak. Dikili’de ise aynı gün akşam saatlerinde gerçekleştirilecek konserler ile coşku doruğa çıkacak.