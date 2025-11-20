Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türk Akciğer Kanseri Derneği işbirliğiyle hazırlanan “Yeni Sana Nefes Ol” sosyal sorumluluk projesi, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hayata geçirildi. Etkinlik, Ege Üniversitesi Kampüsü 1 No’lu Yemekhane önünde gerçekleştirildi.

Hemşirelik Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, danışmanlığını Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Kalkım’ın yürüttüğü çalışmada öğrenciler, akciğer kanserinin önlenmesi ve erken tanının kritik önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Kampüste bilgilendirme standı kuruldu

Etkinlikte kurulan stantta sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanan kitap ve broşürler üniversite öğrencilerine, akademik personele ve idari çalışanlara dağıtıldı. Akciğer kanseri riskleri, korunma yöntemleri ve erken teşhise yönelik uyarılar içeren materyaller yoğun ilgi gördü. Farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılara beyaz kurdeleler takıldı.

“Akciğer kanserinde erken teşhis büyük önem taşır”

Akciğer kanserinin dünyada erkeklerde en sık, kadınlarda ise ikinci sıklıkta görülen kanser türü olduğunu belirten Doç. Dr. Aslı Kalkım, sigara ve tütün ürünlerinin hastalığın en önemli risk faktörü olduğunu vurguladı. Kalkım, şu bilgileri paylaştı: “Akciğer kanserini tedavi etmekten daha öncelikli konu, sigara ve tüm tütün ürünlerinin kullanımını azaltarak toplumu bu hastalıktan korumaktır. Erken teşhis, yaşam süresini ve tedavi başarısını doğrudan etkiler. Geçmeyen öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, iştahsızlık, ses kısıklığı, nefes darlığı, kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonlar akciğer kanserinin önemli belirtileridir. Toplumsal farkındalık arttıkça hastalığın erken dönemde tespit edilme ihtimali de yükselir.”

Proje ekibi

Projede danışman Doç. Dr. Aslı Kalkım’ın yanı sıra;

EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Fatma Sert,

Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Karaman,

Hemşirelik Fakültesi 1. sınıf öğrencileri görev aldı.