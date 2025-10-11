Son Mühür- İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan Sağlık-İş Sendikası üyesi işçiler, üniversite yönetiminin verdiği ödeme sözünü yerine getirmemesi üzerine eyleme geçti. Geriye dönük alacaklarının 8 Ekim’e kadar ödeneceği taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine işçiler, 10 Ekim’de yarım gün iş bırakarak hastane önünde protesto düzenledi.

“SÖZ VERİLDİ, TUTULMADI”

Eylem, Ege Üniversitesi Hastanesi Dekanlığı önünde gerçekleştirildi. Ellerinde sendika flamalarıyla toplanan işçiler, “İş, ekmek yoksa barış da yok!”, “Ege işçinin hakkını ver!” ve “Direne direne kazanacağız!” sloganları attı.

Sağlık-İş Sendikası yetkilileri, üniversite yönetiminin aylardır geciktirdiği geriye dönük ücret ödemeleri konusunda 8 Ekim tarihine kadar ödeme yapılacağına dair yazılı ve sözlü güvence verdiğini, ancak bu sözün tutulmadığını hatırlattı.

İŞÇİLERDEN TAM GÜN EYLEM KARARI

İşçiler, haklarını alana kadar eylemlerini büyüteceklerini açıkladı. 10 Ekim’de yarım gün süren iş bırakma eyleminin ardından, ödeme yapılmaması halinde tam gün iş bırakma kararı aldılar.

Sendika temsilcileri, “Sağlık emekçileri pandemi döneminde en ön safta yer aldı. Bugün ise hak ettiği ücreti almak için mücadele ediyor. Ege Üniversitesi yönetimi, emekçilerin alın terini görmezden gelemez” açıklamasını yaptı.