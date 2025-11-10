Son Mühür/ Beste Temel - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında Ege Üniversitesinde saygıyla ve minnetle anıldı. Üniversitede düzenlenen törenlerde, akademisyenler, öğrenciler ve çalışanlar Atatürk’ün anısı önünde bir araya geldi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi anma programına katılırken, üniversite yönetimi ve personel ise Rektörlük Bahçesinde düzenlenen törene iştirak etti. Ayrıca EÜ Tıp Fakültesi bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde sağlık çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla anma gerçekleştirildi.

Saat 09.05’te saygı duruşu

Rektörlük Bahçesi'ndeki törende, saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törene rektör yardımcıları, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Cumhuriyet ve bağımsızlık onun en büyük eseridir”

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Atatürk’ün mirasını yaşatmanın önemine vurgu yaptı: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Milletçe minnet ve saygıyla anıyoruz. Atatürk’ün ilke ve hedefleri yaşamaya devam etmektedir. Cumhuriyet ve bağımsızlık onun millete en büyük armağanıdır. Bugün görevimiz, bu değerleri daha yükseğe taşımaktır.”

“Akıl ve bilimden yana duruşu ile örnek oldu”

Prof. Dr. Ersan konuşmasının devamında Atatürk’ün liderliğine dikkat çekti: “Atatürk’ü diğer liderlerden ayıran; ilerleme, modernleşme, vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ve akıl–bilimden yana duruşudur. O, hem bir komutan hem de çağının ötesinde vizyon sahibi bir devlet adamıdır. Bizler de Ege Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için çalışıyoruz.” Prof. Dr. Ersan, Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmetle anarak konuşmasını tamamladı.