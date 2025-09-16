Son Mühür/ Osman Günden - Sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalarıyla uluslararası alanda öne çıkan Ege Üniversitesi (EÜ), GreenMetric Dünya Yeşil Üniversiteler sıralamasında büyük bir ilerleme kaydederek 88’inci sıraya yükseldi. Sıfır atık, yeşil kampüs ve yenilenebilir enerji projeleriyle dikkat çeken üniversite, çevre dostu çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor.

“Doğru adımlar attığımızın göstergesi”

EÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Araştırma Görevlisi Dr. S. Tuğçe Kalkan, üniversitenin başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Kalkan, “2016 yılında başladığımız GreenMetric sürecinde, katılımcı üniversite sayısı her yıl artmasına rağmen sıralamada yükselmeye devam etmemiz, doğru adımlar attığımızın göstergesidir. GreenMetric, yeşil altyapı, ulaşım, su yönetimi, atık yönetimi, enerji ve iklim değişikliği ile eğitim ve farkındalık başlıklarında değerlendirme yapıyor. Özellikle atık yönetiminde önemli başarılar elde ettik. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında kurulan Sıfır Atık Komisyonu ile kampüste mobil atık getirme merkezleri kurduk, organik atıkları komposta dönüştürdük. Bu uygulamalar puanlarımızı önemli ölçüde artırdı” dedi.

“Su ve ulaşım yönetiminde öncü adımlar”

Su yönetimi konusunda dikkat çeken çalışmalar yürüttüklerini belirten Dr. Kalkan, “Rektörümüzün başlattığı ‘Fikrini Yeşert’ yarışmasıyla fakülteler arasında çevreci bir rekabet oluştu. Yağmur suyu hasadı sistemleriyle öne çıkan birimler oldu. Ayrıca öğrencilerimizin sürdürülebilirlik bilincini artırmak için eğitimler düzenledik. EGESEM iş birliğiyle sunduğumuz ücretsiz Sıfır Atık Eğitimi sonunda öğrenciler e-Devlet üzerinden aldıkları sertifikalarla özgeçmişlerine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Kalkan, ulaşım alanında da bazı bölgelerin yalnızca yayaların kullanımına açıldığını, otoparkların belirli alanlara taşındığını ve bu adımların puanları artırdığını söyledi.

“Su verimliliği odaklı projeler planlıyoruz”

İklim değişikliğiyle birlikte su yönetiminin kritik hale geldiğini vurgulayan Dr. Kalkan, “Hedefimiz su verimliliği odaklı sosyal sorumluluk projelerine ivme kazandırmak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönergelerine uygun olarak pilot fakülteler belirleyip öğrenci ve personel için farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. Tıpkı sıfır atık eğitiminde olduğu gibi su yönetimine dair ders veya sertifika programı da oluşturulabilir” dedi.

“Gelecek hedefleri: yenilenebilir enerji”

EÜ’nün gelecek vizyonuna da değinen Dr. Kalkan, “Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde başlatılan yenilenebilir enerji projeleriyle kampüste enerji verimliliğini artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliğe daha güçlü katkı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.