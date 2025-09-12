Son Mühür/ Begüm Mol- Ege Üniversitesi, 2020 yılında sadece 5 programla başladığı TYÇ sürecinde, yıllar içinde düzenli bir artış sağladı. 2021 ve 2022’de 8, 2023’te 13, 2024’te 56 programa ulaşan üniversite, 2025’te bu sayıyı 70’e çıkardı. Böylece Ege Üniversitesi, TYÇ logosu bulunan program sayısında Türkiye’de ilk sıraya yerleşti.

“Kalite odaklı vizyon”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tam akredite, milli yenilik ödüllü, spor dostu kampüs unvanlı ve sağlık temalı öncü araştırma üniversitemiz olarak eğitim programlarımızın kalitesini her alanda tescillemeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 70. yılında, 70 programımız ile TYÇ logosu almaya hak kazanarak Türkiye’de birinci sırada yer aldık. Bu durum, kalite odaklı eğitim vizyonumuzun istikrarlı şekilde büyüdüğünün somut göstergesidir.”

Uluslararası tanınırlığa katkı

Rektör Budak, TYÇ logosunun yükseköğretimde kalite güvencesinin yanı sıra uluslararası tanınırlığa da katkı sağladığını belirterek, “TYÇ logosu diplomanın yurt dışında geçerliliğini artırıyor, mezunlarımızın istihdam imkânlarını genişletiyor. Ayrıca staj yeterliliklerinin ve yurt dışındaki öğrenim dönemlerinin kazanımlarının tanınmasını kolaylaştırıyor. Bu başarı, üniversitemizin uluslararası kalite standartlarını karşıladığının göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Daha fazla program

Ege Üniversitesi, önümüzdeki yıllarda TYÇ logosu kazanan program sayısını daha da artırmayı planlıyor. Prof. Dr. Budak, emeği geçen akademik birimlere ve personele teşekkür ederek, “Uluslararası arenada bilinirliğimize katkı sağlayan bu başarıyı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.