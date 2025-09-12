Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi, 39. Olağan Kurultay takvimi kapsamında İzmir’de yoğun bir kongre haftasına hazırlanıyor. Mahalle delege seçimlerinin ardından sıra ilçe yönetimlerini belirlemeye geldi.

CUMARTESİ GÜNÜ ÜÇ İLÇEDE SEÇİM MESAİSİ BAŞLIYOR

Cumartesi günü üç ilçede seçim yapılacak. Buca’da Şirinyer Düğün Salonu sabah saatlerinden itibaren kongreye ev sahipliği yapacak. Torbalı’daki toplantı 12.00’de Aydın Sezer Çok Amaçlı Salon’da başlayacak. Güzelbahçe kongresi ise saat 14.30’da Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda gerçekleştirilecek.

CHP ÖRGÜTLERİ PAZAR GÜNÜ DE SANDIK BAŞINDA

Pazar günü ise üç farklı ilçede sandık kurulacak. Bornova kongresi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde saat 09.00’da başlayacak. Bayraklı’daki kongre saat 10.00’da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda, aynı saatte Urla’da da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.