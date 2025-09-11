Son Mühür/ Begüm Mol - Ege Üniversitesi, 6 kıta ve 103 ülkeden 2 bin 543 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptı. Üniversite, kaliteli eğitim, çift diploma programları ve geniş iş birlikleriyle yabancı öğrenciler için cazibe merkezi haline geldi.

Uluslararası öğrenci sayısında artış

Ege Üniversitesi, 11 kampüste 79 lisans ve 74 ön lisans programı, 1000’in üzerinde araştırma laboratuvarı ve 41 araştırma merkeziyle toplam 56 bin 170 öğrenciye eğitim sundu. Bu öğrencilerin 53 bin 633’ünü Türkiye’den, 2 bin 543’ünü ise yurt dışından gelenler oluşturdu.

Rektör Budak: “Dünyanın dört bir yanından öğrencimiz var”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin Asya, Türk Dünyası, Avrupa, Amerika ve Afrika’dan öğrenciler kabul ettiğini belirtti. Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, İran, Kazakistan, ABD ve Almanya öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Yabancı öğrenciler, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki Türkçe Öğretim Birimi’nde dil eğitimi aldıktan sonra fakültelerine geçti.

İkili diploma ve değişim programları

Ege Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile yürütülen ikili diploma programını sürdürdü. Orhun Değişim Programı’nda liderlik üstlendi. Erasmus+ kapsamında en çok öğrenci gönderen ve alan ilk beş üniversite arasında yer aldı. Türkiye ve Özbekistan ortaklığında kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi de bu yıl eğitime başladı.

Hedef daha fazla uluslararası öğrenci

Rektör Budak, hedeflerinin uluslararası öğrenci sayısını periyodik olarak artırmak olduğunu ifade etti. Yabancı öğrencilerin birer kültür elçisi olarak kendi ülkelerine döndüklerinde hem mesleklerinde başarılı olacağını hem de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurguladı.