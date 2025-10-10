Son Mühür/ Merve Turan- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen 2025 Kamu Spor Oyunları'nda, Ege Üniversitesi'ni temsil eden akademik ve idari personelden kurulu voleybol takımı, sergilediği üstün performans ile büyük takdir topladı. Kurumlar arası sportif rekabetin en üst düzeyde yaşandığı bu prestijli organizasyonda, Ege Üniversitesi ekibi rakiplerine sahada üstünlük kurarak adını finallere yazdırmayı başardı.

Mükemmel grup performansı: 3'te 3 ile göz doldurdular

Ege Üniversitesi Voleybol Takımı, turnuvanın ilk aşaması olan grup müsabakalarında mükemmel bir grafik çizdi. Rakipleri karşısında sergilediği teknik oyun, takım ruhu ve güçlü direnç sayesinde tüm maçlarını galibiyetle noktaladı. Grubundaki üç karşılaşmanın tamamını kazanarak 3'te 3 namağlup bir performans sergileyen ekip, turnuvanın iddialı takımları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Elde edilen bu temiz zafer serisi, takımın final aşaması için büyük bir özgüvenle ilerlemesini sağladı.

Final heyecanı kapıda

Kamu Spor Oyunları'nın final heyecanı, önümüzdeki hafta İzmir'in spor merkezlerinden biri olan Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda yaşanacak. Ege Üniversitesi Voleybol Takımı, zorlu final karşılaşmalarında da aynı azim ve başarı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor. Takım, bu son aşamada da Ege Üniversitesi'nin adını en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonluk kupasını üniversiteye getirmek için hazırlanıyor. Teknik heyet ve oyuncular, bu büyük final öncesinde son antrenmanlarını titizlikle sürdürürken, üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri de sporculara moral ve destek mesajlarını iletiyor.