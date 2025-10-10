Son Mühür/ Merve Turan- CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, her yıl yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiği iş kazalarına karşı önlem alınamamasını eleştirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni göreve davet etti.

“İş kazaları istatistikten ibaret hale geldi”

Nalbantoğlu, ülkemizde her yıl yüzlerce çalışanın iş kazaları nedeniyle hayatını kaybettiğini veya kalıcı şekilde sakatlandığını belirtti. Ancak bu trajedilerin, ülke gündeminde yalnızca birer sayı olarak yer bulduğunu vurguladı.

“Ülkemizde her yıl yüzlerce çalışan iş kazalarından dolayı yaşamını yitirmekte ya da iş göremez hale gelmektedir.

Ancak bunlar, ülkedeki gündem ve tartışmalar arasında istatistiki veri olmaktan başka bir anlam taşımıyor” diyen Nalbantoğlu, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

“Sanki savaştayız, son 5 yılda 10 binden fazla işçi öldü”

Türkiye’nin iş kazaları açısından Avrupa’da birinci, dünyada ise kimi zaman ikinci, kimi zaman üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Nalbantoğlu, AK Parti hükümetlerini seyirci kalmakla eleştirdi.

“Her yıl yaklaşık 2 bin civarında işçinin yaşamını yitirdiği ülkemiz, iş kazaları açısından Avrupa’da birinci, Dünya genelinde ise kimi zaman ikinci kimi zaman üçüncü olmak üzere hep ilk beş içinde yer alıyor. AK Parti hükümetleri ise bu duruma adeta seyirci kalıyor” dedi.

“Her gün ortalama 172 iş kazası yaşanıyor”

Nalbantoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporlarına atıf yaparak şu verileri paylaştı:

“Ülkemizde hemen her gün ortalama 172 iş kazası yaşanmakta, bu kazalar sonucu 4-5 işçi yaşamını kaybederken en az 5-6 işçi ise sürekli iş göremez hale gelmektedir. Bu kazaların neredeyse tamamı önceden öngörülebilir ve engellenebilir.”

Nalbantoğlu, bu durumun değişmesi için hem işçilerin bilinçlenmesi hem de yönetenlerin emekten yana samimi ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

“Basına yansımayan iş cinayetleri araştırılmıyor”

CHP’li vekil, AK Parti iktidarları döneminde iş kazalarının azalmadığını belirterek, yalnızca basına yansıyan olayların incelendiğini söyledi:

“AK Parti iktidarları dönemi boyunca iş kazaları dalgalı bir seyir izlese de hiç azalmadı. Bunlar ancak basına düştüğünde inceleme, araştırma ve soruşturma konusu ediliyor. Yıllar geçiyor ama hiçbir şey değişmiyor. Olan işçiye, emekçiye ve ailesine oluyor.”

Son beş yılın verilerini paylaşan Nalbantoğlu, “2020 yılında 2 bin 427, 2021’de 2 bin 170, 2022’de 1.843, 2023’te 1.932, 2024’te 1.897 olmak üzere toplam 10 binden fazla işçi iş kazası adı altında iş cinayetine kurban gitti. Bu kabul edilemez bir durumdur.” dedi.

“2025’in ilk dokuz ayında 1566 işçi yaşamını yitirdi”

CHP’li Nalbantoğlu, 2025 yılının ilk dokuz ayında yaşanan kayıplara da dikkat çekti: “Ocak’ta 180, Şubat’ta 124, Mart’ta 159, Nisan’da 156, Mayıs’ta 178, Haziran’da 164, Temmuz’da 207, Ağustos’ta 192 ve Eylül’de 206 olmak üzere toplam 1.566 işçi yaşamını yitirdi. İzmir, Eylül ayında 8 ölümle ilk sıralarda yer aldı. Her 3-4 saatte bir işçi ölüyor, sanki savaştayız.”

“Meclisi göreve davet ediyorum”

Nalbantoğlu, iş kazalarının artış nedenlerine değinerek, esnek çalışma, güvencesizlik ve denetimsizlik politikalarını eleştirdi:

“Ülkemizde iş kazalarının bu denli artmasının ve alınan önlemlere rağmen azaltılamamasının nedenleri arasında üretimde esnek çalışma biçimlerinin ve güvencesizliğin yaygınlaştırılması, örgütlenme ve sendikalaşmanın engellenmesi, daha fazla kar etme hırsı ile ihmal ve denetimsizlik büyük rol oynamaktadır.”

Sorunun çözümü için siyasetten bağımsız, ulusal bir iş güvenliği politikası gerektiğini vurgulayan Nalbantoğlu, Meclis’e araştırma önergesi sundu.

Araştırma önergesinde şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde her yıl binlerce işçinin yaşamını yitirmesine ve sürekli iş göremez hale gelmesine neden olan iş kazalarının önlenmesine yönelik gerekli politikaların oluşturulması, denetimlerin artırılması, cezaların caydırıcılığına yönelik adımların atılması ve acilen yaşama geçirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.”